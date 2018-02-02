Российский Су-25 ушел от огня террористов в Сирии

2 Февр. 2018 2018-02-02T15:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Боевики исламистской группировки «Джейш аль-Наср» обстреляли российский штурмовик Су-25 в небе над сирийской провинцией Идлиб (там сосредоточились недобитые отряды террористов). Маневр уходящего от огня самолета попал на видео, которое 2 февраля опубликовало агентство Al-Masdar News. Обстрел произошел 1 февраля, когда Су-25 выполнял боевую задачу на востоке Идлиба, где идет операция сирийской армии. Джихадисты атаковали штурмовик из длинноствольных орудий. Наш самолет уклонился от огня с земли.

Су-25 предназначены для поддержки сухопутных войск над полем боя. Эти самолеты уже не раз доказали свою эффективность в подобных условиях, в частности, благодаря высокому уровню защиты.

Прокомментировать видео я попросил специалиста в области ПВО, военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова:

- Я просмотрел это видео. По характеру обстрела нашего Су-25, орудие террористов похожи на зенитную пушку калибра 57 мм. Она была замечена в боевых порядках ИГИЛ и Джибхат ан-Нусра (запрещенных в России). Выстрелы ее идут серией - по четыре. На видео это и наблюдается. Еще один признак этой пушки - у нее все снаряды осколочно-трассирующие. Один такой снаряд там разрывается в воздухе. Похоже, наш Су-25 обстреляли именно из этой установки. Но террористы могли вести сразу из двух установок. У боевиков, скорее всего, нет моторного штатного привода. А с ручным приводом угнаться за нашим самолетом сложно.

Откуда это орудие у террористов взялось? Оно еще в советские времена поставлялось в Сирию. Его называют С-60. Боевики его захватили из арсеналов сирийской армии несколько лет назад. Использовали его как противотанковое средство. У С-60 на вооружении есть бронебойные снаряды. Террористы активно использовали С-60 в укрепрайонах. Пушка скорострельная, скорость 1000 метров в секунду. Если ее используют как зенитное орудие, то она достает цели на высотах до 8 километров.

Наш самолет вряд ли ожидал, что по нему применили именно такой боеприпас - против него не действуют тепловые ловушки. Но Су-25 обстреливали еще в Афганистане и с учетом этого сделали конструктивные доработки.

Теперь наши летчики учтут, что в этой зоне появился такой зверюга. Будут привлечены определенные силы, чтобы выявить эти позиции и уничтожить их. Этот обстрел заставит командование ВКС изменить высоты полетов наших самолетов. Скорее всего, «сушку» поднимут гораздо выше, потому что здесь она летела на высоте километр-полтора. Поднимут ее на шесть километров - и прицелиться по данной цели без автоприцела, который раньше входил в комплект этой пушки, будет трудно.