ФСБ выявило еще двух убийц псковских десантников в 2000-м году

2 Февр. 2018 2018-02-02T16:06:59+03:00

Задержанные Арслан Валиев и Фаизбек Амангазиев в феврале 2000 года воевали в составе банды Басаева и Хаттаба. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

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Сотрудники ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили наемных убийц из ранее уничтоженных банд Басаева и Хаттаба. Арслан Валиев и Фаизбек Амангазиев, жили и работали последние годы разнорабочими в Ставропольском крае. До сих пор никто даже подумать не мог, что в 90-х годах они принимали активное участие в нападении на подразделения российских военнослужащих.

"Установлено, что в феврале 2000 года, в период проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе, в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики Амангазиев и Валиев в составе банды Басаева и Хаттаба совершили вооруженное нападение на военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ, в результате которого погибли 84 десантника", - сообщили "КП" в ЦОС ФСБ России.

В ведомстве рассказали, как удалось выявить бандитов. После появления оперативной информации о причастности осужденных к участию в террористических актах в Чеченской республике, их сфотографировали, а снимки показали 9 участникам нападения, что уже отбывают сроки в местах лишения свободы. Просить не пришлось: ранее судимые в подробностях рассказали о ролевом участии Амангазиева и Валиева в совершенном преступлении.

"Представленные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела Главным следственным управлением СК России. Доказательства, собранные в ходе предварительного расследования, признаны Верховным судом Чеченской Республики достаточными для вынесения обвинительного приговора. Решением суда Валиев Амангазиев приговорены соответственно к 15,5 и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - отметили в ЦОС ФСБ России.