Владимир Путин: Мы должны не просто любоваться сделанным нашими предшественниками, а добиваться своих побед

2 Февр. 2018 2018-02-02T20:10:42+03:00

Владимир Путин в Волгограде в интерактивном музее «Россия — моя история». В честь празднования 75-летия победы в Сталинградской битве президент прибыл в город-герой ВолгоградДмитрий СМИРНОВ

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В пятницу Волгоград был немного, а если вдуматься, то очень даже много - Сталинградом. На всех перекрестках рядом с современными гаишниками стояли военные регулировщицы Великой Отечественной - девушки в белых полушубках, шапках-ушанках и валенках. Впервые они появились на волгоградских (или все же сталинградских?) улицах пять лет назад - на 70-летний юбилей победы в Сталинградской битве, и это так всем понравилось, что стало традицией. На набережной Волги ожидали вечернего салюта пушки с орудийной прислугой в тех же исторических полушубках. Куда ни посмотришь — везде цифры 75 и слово «Сталинград».

75-летие победы в Сталинграде, переломившей ход Великой Отечественной войны и стоившей советскому народу более миллиона жизней, праздник для всей страны, но для города на Волге — это абсолютно сакральная дата. Владимир Путин в такой день не мог находиться в каком-то другом месте.

Президент начал свой визит с мемориального комплекса на Мамаевом курганеФото: REUTERS

Президент начал свой визит с мемориального комплекса на Мамаевом кургане, где возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских солдат минутой молчания. После этого — и это еще одна традиция - прошел к могиле дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова, командовавшего особо отличившейся при обороне Сталинграда 62-й армией, и возложил цветы.

- Спасибо вам и низкий поклон за Сталинград и Великую Победу, за нашу Родину, которую вы спасли, за вашу самоотверженность, за все, что вы сделали и делаете для родной страны, - обратился глава государства к ветеранам на торжественном концерте в городской филармонии. - Мы всегда будем гордиться вашими подвигами, не дадим в обиду великие победы, будем держать завещанную вами высоту созидания, единства и верности России.

В интерактивном музее «Россия — моя история» для Путина приготовили сюрприз — виртуальный квест «Дом Павлова». Небольшая комната с помощью очков витруальной реальности превращалась в реальную комнату на третьем этаже легендарного сталинградского Дома Павлова, оборону которого красноармейцы держали почти два месяца. И ее интерьеры, и вид из окна был максимально приближен к тому, что творилось здесь в 1942 году. Трем игрокам нужно было решить несколько задач — разобраться с картой местности, перенести патроны к пулемету, починить трофейную рацию и скорректировать огонь артиллерии на атакующий немецкие танки.

Президент приехал на празднование 75-летия победы в Сталинградской битвеФото: REUTERS

- Такого сейчас даже за деньги не найдешь! - расхваливал работу президенту один из участников.

- Вы извините, ребята волнуются, они не представились, - сказала объяснявшая Путину суть затеи глава штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

- Да ничего, я тоже не представился, - легко извинил Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637888" frameborder="0"></iframe> Путин на квесте в Волгограде: "Да ничего, я тоже не представился".В интерактивном музее «Россия — моя история» для президента приготовили сюрприз — виртуальный квест «Дом Павлова»

Десять дней квест-комната будет находиться в Волгограде, после чего отправится «гастролировать» по стране, чтобы как можно больше людей смогли ощутить на себе дух Сталинградской битвы.

Весь Волгоград в день победы под Сталинградом захватили в плен волонтеры в солдатских полушубках времен войны. Даже гаишников на перекрестках заменили вот такие девушки-регулировщицы. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Мы бы хотели попросить вас дать старт этому квесту, - сказала Амельченкова.

- А почему я? - удивился Путин. - Вы же все вместе это делали? Давайте вместе и запустим.

Все дружно приложили руки к виртуальной кнопке и квест начался.

- Мы должны помнить о том, что было сделано нашими предками, это фундамент, на котором стоит страна, - сказал президент. - Но мы разочаровали бы их, если бы занимались только созерцанием сделанного ими. Мы должны знать, какими они были, и быть их достойными. Не просто любоваться сделанным до нас, а добиваться своих побед. Преодолевать трудности, а на пути вперед и вверх трудностей достаточно!

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