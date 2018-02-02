2018-02-02T17:05:23+03:00
Наука

Британским врачам разрешили создавать детей с использованием ДНК трех человек

Способ поможет избежать передачи дефектных генов от матери ребенку
Григорий ПУШКАРЁВ
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Разрешенная врачам техника использует ДНК двух женщин и одного мужчиныРазрешенная врачам техника использует ДНК двух женщин и одного мужчины
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Британский институт фертильности разрешил врачам одной из клиник на северо-востоке Англии создать детей из ДНК трех человек, чтобы помочь двум женщинам не передать генетические заболевания своим детям.

Лечение устраняет проблемы, связанные с митохондриями, энергопроизводящими структурами за пределами ядра клетки. Дефектные митохондрии могут приводить к различным заболеваниям, например, к мышечной дистрофии и синдрому полиорганной недостаточности. Разрешенная врачам техника использует ДНК двух женщин и одного мужчины.

Личности женщин, которым проведут терапию, были скрыты, но врачи подчеркнули, что у них обнаружили миоклоническую эпилепсию или синдром MERRF, редкое митохондриальное заболевание.

В прошлом году власти Великобритании предоставили Университету Ньюкасла лицензию на использование новой техники, но ее утверждение все еще необходимо для отдельных пациентов.

Это первое одобрение, полученное в Великобритании для конкретных людей, но способ уже использовался ранее: в 2016 году в Мексике родился ребенок с использованием ДНК трех человек.

Критики процедуры опасаются, что митохондриальное пожертвование третьего лица может стать опасным явлением, которое в конечном итоге будет использоваться парами, чтобы изменить характер, цвет глаз и другие отличительные черты у их детей.

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