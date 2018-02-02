Беспилотное воздушное такси от Airbus успешно завершило свой первый испытательный полет

2 Февр. 2018 2018-02-02T17:58:19+03:00

Vahana из концептуального эскиза на салфетке превратился в полномасштабный самолет. Фото: пресс-служба Airbus

Автономный аппарат провел в воздухе 53 секунды на 5-метровой высоте

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Аэрокосмический гигант Airbus объявил о первом успешном полете своего автономного летательного аппарата Vahana. Об этом в своем блоге написал руководитель команды разработчиков компании Зак Лаверинг.

Сообщается, что аппарат совершил первый короткий полет 31 января в штате Орегон. Аэротакси, в котором находился пилот, поднялось на высоту 5 метров и вернулось на землю спустя 53 секунды. Второй испытательный полет прошел 1 февраля.

“Спустя два года Vahana из концептуального эскиза на салфетке превратился в полномасштабный самолет, который успешно завершил свой первый полет”, - написал Лаверинг.

В испытаниях участвовал прототип аэротакси, имеющий в длину 6,2 метра, в ширину - 5,7 метра (по размаху крыла) и в высоту - 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 745 килограммов.

Разработка электрического вертикального взлетно-посадочного (VTOL) аппарата началась в 2016 году. Цель компании состоит в том, чтобы предоставить пассажирам летательный аппарат, который сопоставим с расходами на автомобиль или поезд.

“Наша цель - демократизировать личный транспорт, используя новейшие технологии, такие как электрическое движение, хранение энергии и машинное зрение”, - пишет Лаверинг.

Ранее команда разработчиков Vahana заявила, что помимо такси, VTOL может в будущем выступать в качестве платформы доставки груза, машины скорой помощи или поисково-спасательного устройства.

В Airbus рассказали, что тестирование аппарата теперь будет двигаться в сторону испытаний зависания в воздухе и возможности изменять направление полета.