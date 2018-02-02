2018-02-02T18:00:27+03:00
Экономика

Стратегию развития рыбной отрасли до 2030 обсудят рыбаки со всей России

Четвертый Всероссийский съезд рыбаков соберется в Москве 27 февраля на площадке Центра международной торговли. Предполагается участие президента России Владимира Путина
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Делегаты съезда обсудят результаты работы рыбохозяйственного комплекса страны за 5 летДелегаты съезда обсудят результаты работы рыбохозяйственного комплекса страны за 5 лет
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Для обсуждения важнейших вопросов рыбного хозяйства в столице соберутся участники от всех рыбацких регионов России. Инициаторами проведения IV Всероссийского съезда рыбаков выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства. Инициативу рыбацкого сообщества поддержал и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В преддверии глобального рыбного форума «Комсомольская правда» запустила специальный проект «Наша рыба», который уже стал дискуссионной площадкой для всех участников рыбной отрасли и специалистов из сопутствующих ведомств.

Сейчас в регионах идет активная подготовка к мероприятию. Делегатами съезда могут стать представители предприятий, союзов и ассоциаций отрасли. А вот чиновники смогут поучаствовать в форуме в качестве приглашенных гостей.

- Делегаты съезда обсудят результаты работы рыбохозяйственного комплекса страны за 5 лет, рассмотрят ключевые вопросы по выполнению Стратегии развития отрасли до 2030 года. Ну и, конечно, проговорят самые проблемные вопросы отрасли, в том числе по квотам, о таможенном оформлении с новым Таможенным кодексом ЕАЭС, о преодолении административных барьеров и тему социальной защищенности работников рыбного хозяйства, - сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Кроме того, планируется подписание трехстороннего отраслевого соглашения между ВАРПЭ, Центральным комитетом Российского профсоюза работников рыбохозяйственного комплекса и Росрыболовством, по организациям рыбного хозяйства на 2018 – 2020 годы.

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