Борис Грызлов: «Память о героях и жертвах блокады стала частью национального самосознания»

27 Янв. 2018 2018-01-27T00:31:50+03:00

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Председатель Высшего совета «Единой России», петербуржец Борис Грызлов в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады почтил память жителей и защитников города. Героизм и самоотверженность ленинградцев навсегда вписаны в мировую историю, а память о героях и жертвах блокады стала частью национального самосознания, заявил он.

«Ленинград выстоял и победил, наш народ выстоял и победил, чтобы войны и блокады больше не повторялись. Чтобы проблемы и разногласия решались не военным путём, – пояснил он и отметил, что мир не в полной мере оправдал такие ожидания. – Однако нужно делать всё, чтобы эти надежды смогли воплотиться в жизнь».

На вторую половину января приходятся две особые, неразрывно связанные годовщины – прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943-го и полное освобождение города от фашистской блокады 27 января. Эти события вошли в число переломных моментов Великой Отечественной войны и всей мировой истории, уверен политик.

«В памятные дни город на Неве становится серьёзнее и строже. Отмечая день освобождения, он вспоминает предыдущие почти 900 дней блокады – самый тяжёлый и трагический период своей судьбы. Испытание, которое перенёс и выдержал только один город в мире. И этот же период оставил нам непревзойдённые образцы мужества и подвига защитников, тружеников, жителей Ленинграда. Память о героях и жертвах блокады стала частью национального самосознания», – рассказал он.

Грызлов отмечает, что врагу не удалось сломить ленинградцев – осажденный город сражался и производил оружие, более того, под огнем, в условиях голода и лишений были сохранены величайшие произведения искусства, культурное и научное наследие.

«Стойкость ленинградцев вносила боевой и трудовой вклад в предстоящую победу, поднимала дух советских солдат на всех фронтах, придавала сил тем, кто работал в тылу, – поясняет он. – И вся страна стремилась приблизить день освобождения Ленинграда, поддержать тех, кто остался в кольце, и тех, кто был эвакуирован, прежде всего – детей».

Судьба и подвиг ленинградцев, переживших блокаду, героев Великой Отечественной остаются уроком патриотизма, мужества и человеческого достоинства, который свято берегут и передают новым поколениям.

«Искренняя благодарность и низкий поклон нашим ветеранам, защитникам, жителям, освободителям блокадного Ленинграда».