Михаил Барышников: из советских звезд – в американские миллионеры

27 Янв. 2018 2018-01-27T11:34:53+03:00

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Его называют самым успешным невозвращенцем СССР. В 1974 году Барышников остался на Западе во время гастролей Кировского театра. Вышел после спектакля на улицу, раздал автографы поклонникам и – побежал… Первое время скрывался, боялся, страдал. Друзья очень помогли. А на родине прокляли, записали в предатели. Уже через несколько лет Михаил стал не просто востребованным танцором, но и очень состоятельным бизнесменом, зарабатывающим миллионы. Выглядит в свои преклонные годы просто отлично. В Россию больше никогда не приезжал: такой дал себе зарок. О себе же говорит, что давно ощущает себя американцем.

Балет "Спящая красавица" на сцене Большого театра СССР, в главной роли - Михаил Барышников ( Принц Дезире).Фото: ТАСС

«В Союзе у него все было»

Светлана Ефремова, одна из первых партнерш Михаила по сцене, признавалась в интервью «КП», что до сих пор не понимает, почему Барышников тогда не вернулся.

- У него здесь все складывалось хорошо. Дали квартиру, кажется, трехкомнатную. Он очень радовался, с удовольствием ее обставлял, покупал мебель. Купил и машину - «Волгу». Зарплату получал в несколько раз выше, чем минимальная ставка. Его посылали как делегата на съезд комсомола в Москву. Так что он явно ничего не планировал, он оставил здесь все. Я думаю, что его кто-то там хорошо обработал, тот, кто был заинтересован в нем, в его таланте. Ведь единственное, чего у нас здесь на хватало, - это творчества. Он никогда не добился бы здесь того, что получил там.

Михаил Барышников в своей московской квартире перед отъездом в США. 1974-й год.Фото: РИА Новости

«В своем ресторане угощал водкой с клюквой»

- Виделись с ним после побега?

- Мы виделись, когда я была в Америке на гастролях. Он пришел, пригласил в свой ресторан «Самовар», угощал водкой с клюквой, блинами с икрой. Сам выпил только бокал вина: на следующий день ему нужно было уезжать на выступление. Разговор шел в основном о Бродском, который как раз умер, и Миша, помню, все повторял: «Не представляю, как я проснусь и не позвоню Йосе». Они были очень дружны. Еще сказал о детях: «Это наши цветы, только ради них можно жить и все вытерпеть». Он очень любит своих детей, у него четверо. Старшая дочка, от Джессики Ланж - Александра, уже сделала его дедушкой.

На Западе михаил стал не только востребованным танцором...Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А почему он не хочет приехать?

- Я это не совсем понимаю. Наверное, сильно обиделся. Он очень непростой человек, ранимый. Рядом с Россией был, в Риге, на могиле матери. Уж как его уговаривали приехать сюда - ни в какую.

...но и очень состоятельным бизнесменом!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С женой, бывшей артисткой балета, Лизой Райнхарт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Михаил Барышников родился 27 января 1948 года в Риге. После самоубийства матери (из-за психического заболевания) отец завел другую семью. Учился балету в Рижском хореографическом училище, позже - в Вагановском, в Ленинграде. С 1967 по 1974 год был солистом Кировского театра (ныне Мариинский). После отъезда за границу работал в American Ballet Theatre, в труппе «New York City Ballet» Джорджа Баланчина. Возглавлял труппу «Проект белой совы». Барышникову посвятил стихотворение Иосиф Бродский («Классический балет есть замок красоты»). А Барышников поставил в память о друге моноспектакль «Бродский/Барышников», премьера которого состоялась в 2015-м на сцене Нового рижского театра. Снимался в кино («Белые ночи», «Секс в большом городе», «Поворотный момент», «Кабинет доктора Рамиреса»), участвовал в драматическом спектакле «Метаморфозы» на Бродвее. Увлекается фотографией. В числе его романтических увлечений - актрисы Джессика Ланж (родила ему дочь Александру) и Лайза Миннелли. Женат на бывшей артистке балета Лизе Райнхарт, у них трое детей: Питер, Анна и София.

На съемках сериала "Секс в большом городе" с Сарой Джессикой Паркер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS