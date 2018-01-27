Александр Бастрыкин почтил подвиг несломленных фашизмом людей

27 Янв. 2018 2018-01-27T17:41:37+03:00

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В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Председатель Следственного комитета России принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к подножию монумента "Мать-Родина", посвященной 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Мероприятие прошло на Пискаревском мемориальном кладбище - одном из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.

"Мы будем хранить в наших сердцах память о суровом мужестве жителей города, ни на миг не прекращавших борьбу. Бойцы нашей армии отражали атаки врага, рабочие и служащие отдавали все силы на производство необходимого оружия, техники, продовольствия, медикаментов. Учителя продолжали преподавать в школах и училищах, врачи посещали больных, работали в госпиталях, иногда после трудной операции теряя сознание у операционных столов от упадка сил, иногда падая под осколком вражеской бомбы. Ученые писали труды, способствовавшие укреплению обороны, студенты сдавали зачеты, спеша скорее запастись необходимыми для оборонной работы знаниями. Пренебрегая и голодом и холодом, жители осажденного Города шаг за шагом, минута за минутой приближали это великое событие - День снятия блокады", - заявил Александр Бастрыкин, почтив память защитников и жителей города-героя.

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и вместе с тем героических страниц в истории Великой Отечественной войны. В течение 900 дней и ночей осажденный многочисленной армией немецко-фашистских захватчиков Город находил силы для жизни, борьбы, надежды. В Великой Отечественной войне Ленинград выдержал тягчайшие испытания. Трудящиеся Города проявили беспримерный в истории героизм. За эти долгие дни, месяцы, годы от голода и лишений погибли свыше 630 тысяч ленинградцев. Сегодня сотрудники Следственного комитета вместе с тысячами других людей вспоминают героизм, отвагу, жертвенность жителей Ленинграда. Но "вспоминают"- неверное слово. Мы никогда не забывали и не забудем подвиг наших предков и то, что они смогли преодолеть и пережить - 40-градусные морозы 1942 года, положенные 125 граммов хлеба в день, 150 тысяч выпущенных по Ленинграду снарядов и более 107 тысяч сброшенных бомб, 144 тысячи литра крови, сданные голодающими ленинградцами для фронтовых госпиталей.

В мероприятии также приняли участие сотрудники второго следственного управления Главного следственного управления СКР (с дислокацией в Санкт-Петербурге), Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, следственного управления по Ленинградской области, Северо-Западного следственного управления на транспорте, обучающиеся Санкт-Петербургской академии Следственного комитета и Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации