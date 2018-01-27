2018-01-27T23:03:24+03:00
Звезды

Более 776 тыс. подписчиков за два дня: Том Круз теперь и в Instagram

Голливудский актер, который годами шел против системы, все же зарегистрировался в социальной сети
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский актер Том КрузАмериканский актер Том КрузФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Голливудский актер Том Круз, который годами сопротивлялся тенденции повальной регистрации в Instagram, все же стал счастливым обладателем своей странички в этой социальной сети.

tomcruisetomcruise
Get ready. #MissionImpossible
111737 отметок «Нравится»2280 комментариевInstagram

Пару дней назад он выложил несколько фотографий со съемок уже шестой части фильма "Миссия невыполнима", а после опубликовал еще парочку. Сейчас на странице 55-летнего Круза всего четыре снимка и одно небольшое видео, а количество его подписчиков уже перевалило за 776 тысяч. При этом сам артист пока ни за кем не следит.

"Актер. Продюсер. Работает в киноиндустрии с 1981 года", - гласит описание его странички.

tomcruisetomcruise
Get ready for the most thrilling mission yet...
162229 отметок «Нравится»2960 комментариевInstagram

Примечательно, что буквально все записи в Instagram Круза посвящены фильму "Миссия: невыполнима 6", который появится на мировых, в том числе российских, экранах 26 июля этого года. На одной фотографии актер во время съемок геройски повисает на вертолете, на другой не менее зрелищно зависает в прыжке, а ролик вовсе является отрывком из интервью, посвященного данному боевику.

"Мы поднимаем ставки в шестой части "Миссия: невыполнима" Я не могу дождаться, когда вы, ребята, увидите больше", - пишет Круз под одним из снимков.

tomcruisetomcruise
We ve upped the ante for the sixth #MissionImpossible. I can t wait for you guys to see more.
199465 отметок «Нравится»4822 комментариевInstagram

Такие посты в соцсети заставляют усомниться в том, действительно ли создание аккаунта в Instagram стало результатом душевного порыва, или актер просто решил прорекламировать общественности свой новый фильм, однако фанаты голливудской звезды определенно в восторге.

tomcruisetomcruise
It's impossible not to have a good time with @grahnort.
73205 отметок «Нравится»1585 комментариевInstagram

Слова благодарности, восхищения и признания в любви уже заполнили комментарии к записям. Поклонники из самых разных уголков планеты просто рады тому, что теперь кумир стал к ним чуточку ближе, чем это было раньше.

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