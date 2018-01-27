Более 776 тыс. подписчиков за два дня: Том Круз теперь и в Instagram
Голливудский актер Том Круз, который годами сопротивлялся тенденции повальной регистрации в Instagram, все же стал счастливым обладателем своей странички в этой социальной сети.
Пару дней назад он выложил несколько фотографий со съемок уже шестой части фильма "Миссия невыполнима", а после опубликовал еще парочку. Сейчас на странице 55-летнего Круза всего четыре снимка и одно небольшое видео, а количество его подписчиков уже перевалило за 776 тысяч. При этом сам артист пока ни за кем не следит.
"Актер. Продюсер. Работает в киноиндустрии с 1981 года", - гласит описание его странички.
Примечательно, что буквально все записи в Instagram Круза посвящены фильму "Миссия: невыполнима 6", который появится на мировых, в том числе российских, экранах 26 июля этого года. На одной фотографии актер во время съемок геройски повисает на вертолете, на другой не менее зрелищно зависает в прыжке, а ролик вовсе является отрывком из интервью, посвященного данному боевику.
"Мы поднимаем ставки в шестой части "Миссия: невыполнима" Я не могу дождаться, когда вы, ребята, увидите больше", - пишет Круз под одним из снимков.
Такие посты в соцсети заставляют усомниться в том, действительно ли создание аккаунта в Instagram стало результатом душевного порыва, или актер просто решил прорекламировать общественности свой новый фильм, однако фанаты голливудской звезды определенно в восторге.
Слова благодарности, восхищения и признания в любви уже заполнили комментарии к записям. Поклонники из самых разных уголков планеты просто рады тому, что теперь кумир стал к ним чуточку ближе, чем это было раньше.