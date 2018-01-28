Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска в мастер-шоу перед Матчем всех звезд НХЛ

28 Янв. 2018 2018-01-28T07:58:07+03:00

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В Тампе накануне Матча всех Звезд НХЛ состоялось мастер-шоу. Во время него участники предстоящих поединков соревновались в различных хоккейных умениях. Круче всех россиян удалось проявить себя форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину.

Овечкин одержал победу в конкурсе на силу броска шайбы. Каждому из участников предоставлялось по две попытки, лучшая из которых шла в зачет. Россиянин запустил шайбу со скоростью 163 километра в час, то есть 101,3 мили в час. Овечкин стал единственным, кому покорилась скорость выше 100 миль в час. Ставший вторым Пи Кей Суббан показал результат в 98,7 мили в час, а Джон Клинберг из "Даллас Старз" - 97,6 мили в час.

Что интересно, чаще других этот конкурс выигрывают защитники. Последний раз форвард победил мастеров обороны в 2002 году - это был Сергей Федоров, игравший тогда за "Детройт".

Официальный результат Александра Овечкина в конкурсе мастер-шоу.Фото: REUTERS

Еще один россиянин, вратарь Андрей Василевский, стал пятым в конкурсе на лучшую серию отбитых бросков. Он парировал лишь три броска.

А вот форвард "Тампы" Никита Кучеров стал седьмым в конкурсе на мастерство паса. Он потратил на дистанцию 1 минуту 39,5 секунды. У победителя время - в два раза лучше. Победил тут форвард "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело, потративший на упражнение 46,61 секунды.

В ночь на понедельник по московскому времени в Тампе пройдет Матч всех звезд НХЛ. В нем примут участие 4 команды, составленные из 4 дивизионов лиги.