2018-01-28T07:58:07+03:00
Спорт

Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска в мастер-шоу перед Матчем всех звезд НХЛ

Скорость полета шайбы после броска капитана "Вашингтона" - 163 километра в час [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments5
Александр Овечкин выиграл конкурс на самый мощный бросок.Александр Овечкин выиграл конкурс на самый мощный бросок.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Тампе накануне Матча всех Звезд НХЛ состоялось мастер-шоу. Во время него участники предстоящих поединков соревновались в различных хоккейных умениях. Круче всех россиян удалось проявить себя форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину.

Овечкин одержал победу в конкурсе на силу броска шайбы. Каждому из участников предоставлялось по две попытки, лучшая из которых шла в зачет. Россиянин запустил шайбу со скоростью 163 километра в час, то есть 101,3 мили в час. Овечкин стал единственным, кому покорилась скорость выше 100 миль в час. Ставший вторым Пи Кей Суббан показал результат в 98,7 мили в час, а Джон Клинберг из "Даллас Старз" - 97,6 мили в час.

Что интересно, чаще других этот конкурс выигрывают защитники. Последний раз форвард победил мастеров обороны в 2002 году - это был Сергей Федоров, игравший тогда за "Детройт".

Официальный результат Александра Овечкина в конкурсе мастер-шоу. Фото: REUTERS

Официальный результат Александра Овечкина в конкурсе мастер-шоу.Фото: REUTERS

Еще один россиянин, вратарь Андрей Василевский, стал пятым в конкурсе на лучшую серию отбитых бросков. Он парировал лишь три броска.

А вот форвард "Тампы" Никита Кучеров стал седьмым в конкурсе на мастерство паса. Он потратил на дистанцию 1 минуту 39,5 секунды. У победителя время - в два раза лучше. Победил тут форвард "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело, потративший на упражнение 46,61 секунды.

В ночь на понедельник по московскому времени в Тампе пройдет Матч всех звезд НХЛ. В нем примут участие 4 команды, составленные из 4 дивизионов лиги.

Бросок Александра Овечкина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Тимеа Бабош и Кристина Младенович - Екатерина Макарова и Елена Веснина. Онлайн-трансляция финала Australian Open 26 января 2018. Пары. Женщины
Российские теннисистки Макарова и Веснина сыграют за победу в парном разряде в финале Australian Open 2018. Прямая онлайн-трансляция матча 26 января 2018
Футбольный тренер Анатолий Бышовец: Расслабляться рано, но шансы хорошие
Помните, Владимир Высоцкий пел: «...ведь недаром клуб “Фиорентинаˮ предлагал миллион за Бышовца». Перед ЧМ-2018 легендарный тренер рассказал о новой форме и шансах наших ребят ["Союзное Вече"]
Автор сценария к фильму «Движение вверх» Николай Куликов: После «Легенды №17» зарекся - больше никакого спорта
Сценарист фильма, по-чемпионски взлетевшего на вершину российского проката, - о том, какие эпизоды не попали в фильм и о том, чем вызвано возмущение родственников главных героев
Новости 24
МОК не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхан 22 тренеров российских спортсменов
В Париже из-за наводнения эвакуировали около 1,5 тысячи человек
Лукашенко поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии
При стрельбе на автомойке в США погибли пять человек
Эпидемия гриппа охватила США: школьные занятия отменены в 11 штатах
В Польше украинец на грузовике протаранил дом со спящими детьми
При атаках турецких войск на севере Сирии погибли 86 человек
В московских аэропортах задержали и отменили десятки рейсов
Порошенко не приехал на церемонию памяти героев Крут из-за непогоды
В США нашли убитую модель в двух чемоданах
Израильский премьер Нетаньяху планирует обсудить с Путиным усиление координации по Сирии
Турция не пустила греческие суда к спорным островам в Эгейском море
СМИ: британская разведка «пришла в ярость» после антироссийского заявления главы Минобороны
NASA опубликовало фотографию уникального звездного скопления в созвездии Парус
Глава русской мафии в США хочет вернуться в Россию
Премьер Польши ответил на критику Израиля нового закона об отрицании преступлений нацистов
В России ответили на заявление Киева об упущенном шансе «удержать Крым»
Трамп признался, что у него много проблем с Евросоюзом в вопросах торговли
Китай и Япония договорились о проведении саммита с участием Южной Кореи