За четыре года лицензии лишились несколько сотен банков

28 Янв. 2018 2018-01-28T11:05:20+03:00

За 4 года банкротились не только мелкие и средние банки. Фото: Анастасия ОСИПОВА

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За последние несколько лет 359 российских банка остались без лицензии. Такие цифры привел зампред Центрального банка Василий Поздышев. Он отметил, что «мы уже находимся близко к концу пути оздоровления финансовой системы».

Лицензии у кредитных организаций отзывает Центральный банк, который контролирует этот рынок.

- Большое количество отзывов лицензий связано с активизацией банковского надзора и проведением регулятором политики оздоровления финансовой системы, — прокомментировал Поздышев.

За 4 года банкротились не только мелкие и средние банки. Были среди павших и структуры весьма крупные: например, Внешпромбанк, Интеркоммерцбанк, Татфондбанк, банк «Югра».

Сначала процесс отзыва лицензий у банков проходил для их вкладчиков относительно безболезненно. Ведь сумма депозита до 1,4 млн руб. застрахована государством. То есть когда у кредитной организации отзывают лицензию, Агентство по страхованию вкладов назначает банк-агент и он выплачивает деньги вкладчикам.

Система страхования вкладов действует и сейчас. Но вот беда: стали часто появляться забалансовые вкладчики. Эти люди кладут на депозит деньги, а банк эти средства в своей официальной бухгалтерии не отражает. В результате когда у такой компании отзывают лицензию, АСВ не знает, был человек на самом деле вкладчиком или нет. Уже известны случаи, что на этом основании людям отказывали в выплатах и им приходилось идти в суд.

Как не стать таким забалансовым вкладчиком? Тут абсолютной гарантии не существует. Но все равно можно подстраховать себя. Для этого надо хранить договор вклада до его окончания. Если будете докладывать средства на депозит, обязательно берите квитанции о приеме денег. На них должна стоять печать и подпись кассира.