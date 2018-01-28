Папа Римский: Автором первого фейка был змей-искуситель!

28 Янв. 2018 2018-01-28T13:29:44+03:00

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Пока Дональд Трамп составляет рейтинг фейковых новостей о своей персоне, в борьбу с ними включился и Папа Римский Франциск.

- Эффективность фейковых новостей, в первую очередь, связана с их маскировочной природой, то есть со способностью выглядеть приемлемо. Во-вторых, эти ложные, но правдоподобные новости отличаются коварством в том смысле, что они умело привлекают внимание, делая ставку на стереотипы и предрассудки, распространенные в обществе, используя простые эмоции, способные немедленно возбудить тревогу, презрение, ярость и неудовлетворенность. Нам нужно разоблачить змеиную тактику, которую используют те, кто скрывает свою личину, чтобы нанести удар в любое время в любом месте. Именно этой тактикой воспользовался змей-искуситель в Книге Бытия, который на заре человечества сотворил первую фейковую новость. Этот библейский эпизод проливает свет на важнейший элемент нашего рассуждения: не существует такой вещи, как безобидная дезинформация. Напротив, доверие ко лжи может повлечь ужасные последствия. Даже небольшое искажение правды грозит опасными результатами, - предупредил понтифик в своем послании по случаю 52-го Всемирного католического дня социальных коммуникаций.

Спасение от фальшивок глава Римско-католической церкви видит в «очищении правдой».

- Правда - это то, на что вы можете опереться, чтобы не упасть, - заключает он.