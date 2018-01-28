Экономисты предлагают ввести в России грин-карты для мигрантов

28 Янв. 2018 2018-01-28T19:05:32+03:00

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В нем предлагают упорядочить систему привлечения мигрантов. И речь здесь это не только о гастарбайтерах, но и сотрудниках с высокой квалификацией.

России "новая трудовая кровь" нужна. Ведь у нас уже который год подряд уменьшается число людей трудоспособного возраста. И это продолжится до 2030 года. К этому времени их станет на 11-13 млн человек меньше.

В миграционной политике ЦСР предлагает не изобретать велосипед, а воспользоваться зарубежным опытом. Там уже все придумано за нас. Можно ввести в России диверсификационную лотерею (по аналогии с грин-картами в США), балльную систему отбора (чем нужнее и квалифицированнее специалист — тем легче ему будет получить разрешение на работу), или рабочие карты.

В докладе описан опыт Великобритании. Там все мигранты делятся на нескольких «типов» в зависимости от уровня своей профессионализма. Есть высококвалифицированные, квалифицированные, низкоквалифицированные работники, студенты, временные работники. Для каждой категории действуют свои правила въезда и пребывания в стране. А в Канаде «зеленый свет» при переезде получают те люди, которые уже заключили контракт с работодателем.

- Каждая схема имеет свои плюсы и минусы. Все они придерживаются одного принципа — отобрать из заявителей тех, кто нужен экономике страны,— отмечают авторы доклада.

По их мнению, можно использовать каждый из способов привлечения мигрантов. Лишь бы шло это на пользу делу.

- При сохранении текущих экономических условий привлекательность российского рынка труда будет снижаться. Сокращение притока иностранных работников, начавшееся в 2015 году, продолжится, — написано в докладе.

95% из трудовых мигрантов в России — жители стран СНГ. В основном из Таджикистана и Узбекистана. С каждым годом их приток сокращается. Например, в 2015 году 22,1 тыс. специалистов оформили разрешение на работу в России, а в 2016-м — 14,2 тыс. человек.

В основном мигранты заняты в сфере услуги и обрабатывающих производствах. Больше всего их в строительстве. Здесь иностранцев работает в в 4,4 раза больше, чем россиян.