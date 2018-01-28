Видео с арабом, разрушающим памятник в Италии, возмутило Интернет

28 Янв. 2018 2018-01-28T18:03:21+03:00

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По соцсетям сейчас гуляет неприглядное видео, собравшее уже свыше 2,7 миллиона просмотров: под одобряющие и протестующие крики толпы некий бородач в белом камисе усердно долбит молотком и долотом по старинному памятнику. Преподносится это как атака мигрантов-вандалов на культурное наследие в Италии.

Просматривается античная женская скульптура. Съемка ведется издали, изображение прыгает и даже переворачивается. За кадром слышны слова «Боже мой». Кто-то из прохожих кидает в вандала камни. В финальных кадрах появляются полицейские, замахивающиеся на них люди с лопатами, а самого вандала в итоге стаскивают с постамента.

«Комсомолка» выяснила, что дело происходило не в Италии, а в алжирском городе Сетиф в декабре прошлого года. Но это не делает историю менее ужасной.

Как сообщала французская газета Le Monde, 34-летний мужчина страдает психическим расстройством. «Судья определит мотивы этого отвратительного акта», - отреагировал министр культуры Алжира Аззедин Михуби, пообещав восстановить памятник. До прибытия полиции преступник успел полностью уничтожить лицо и одну из грудей скульптуры.

Фонтан Айн-аль-Фуара с женской статуей работы французского скульптора Фрэнсиса де Сен-Видаля был установлен в 1899 году и являлся одной из главных достопримечательностей Сетифа. И это не первая его гибель от рук вандалов - в 1997 году его взорвали исламисты, но местные жители экстренно отремонтировали его за двое суток.