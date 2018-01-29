Антикитерский механизм: Что умели наши предки

29 Янв. 2018 2018-01-29T00:17:52+03:00

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Об антикитерском механизме слышали почти все, но книга значительно шире. Современная наука о прошлом развивается с каждым годом, обрастая новейшими технологиями и менее клишированным сознанием, но…Наши знания о прошлом нашей цивилизации ничтожны и полны высокомерия… Мы не знаем, на что были способны наши предки, когда их не отвлекали на войны…

«АНТИКИТЕРСКИЙ МЕХАНИЗМ. Самое загадочное изобретение Античности»

«Альпина нон-фикшн», 2017

Итак, в 1900 году корабль ловцов губок спрятался от непогоды в небольшой бухте в неблагоприятных для судоходства водах бассейна Средиземного моря. Проверив глубины под своим днищем, они положили начало морской археологии ХХ века, узрев и начав подъем предметов с корабля эпохи античности. О, как было прекрасно и политически выгодно наполнять Афинский Национальный музей достоянием греческой культуры, спустя не чуть более семидесяти лет после обретения Греции независимости от Османской империи. Но политика, как всегда сыграла отрицательную роль. Находки с античного не были каталогизированы, толком не изучены, но зато были свалены в ящиках и без оных во дворе музея. Среди привычных находок античности: амфор, блюд, керамики и мозаики, скульптур всех размеров и оливковых косточек были обнаружен странный предмет, который когда-то хранился в деревянном ящике, вроде хьюмидора. Внутри был сложный механизм из многочисленных и тщательно выполненных, бронзовых шестеренок и валов, напоминавший механизм часов или арифмометра, но всё это казалась людям начала ХХ века просто невозможным для их представления о философствующих, не всегда одетых греках.

Перед вами книга об «осаде крепости» загадки предмета, который есть, но которого 2000 лет назад, казалось бы, и быть не могло. К исследованиям антикитерского механизма возвращались много раз, делая перерывы на Первую и Вторую мировые войны, но разгадать его тайну смогли только с помощью технологий XXI века. Повествование похоже на исторический детектив, в котором участвуют Митридат, Помпей, а также заново рассказана история присоединения Греции и ее островных территорий к владениям Риской империи.

Бронзовый век не впустил век Железный в полной мере до сих пор. Скульптуры мы до сих пор делаем из бронзы, сплава меди и олова, но в древности, вышедшие из моды и употребления изделия из бронзы просто переплавляли в актуальные украшения, наконечники копий или просто слитки. Это одна из причин, по которой антикитерский механизм единственный бронзовый механизм эпохи античности, находящийся в распоряжении ученных. Водные глубины и патина спасли его от переплавки и неразумного повторного использования, но для чего же его однажды создали? Что умели наши предки из Греции, Римской Империи и с территорий современной Турции? Удивительная интрига под обложкой абсолютной научной книги. Также как и в случае с детективом у вас есть шанс высказывать собственные версии вплоть до неожиданной развязки. Хотите попробовать разгадать секрет самого загадочного артефакта ХХ века?