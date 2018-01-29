Ученые нашли способ избежать комариных укусов

29 Янв. 2018 2018-01-29T11:55:01+03:00

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Ученые из Университета Вашингтона в США провели исследование и выяснили, что москиты могут научиться ассоциировать особый запах с неприятным механическим ударом. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Исследование является первой попыткой биологов выявить определенное поведение комаров путем тестирования от 2700 до 3000 надоедливых насекомых. Прошлые работы ученых показали, что москиты обучаемы. В этом исследовании выяснилось, что они могут учиться кусать некоторых людей больше, чем других.

Ученые обнаружили, что комары рода Aedes aegypti, также известные как желтолихорадочные москиты, идентифицируют людей в зависимости от их запахов и могут связывать эти запахи с прошлыми неприятными взаимодействиями в течение как минимум 24 часов.

“Понимание этих механизмов изучения и предпочтений москитов может предоставить новые инструменты для борьбы с ними. Например, мы могли бы продолжить изучать способность комаров обучаться и использовать эти данные в борьбе с заболеваниями, переносимыми насекомыми”, - заявил Клемент Винагер, один из авторов исследования.

В качестве первого шага они изучили поведение москитов, соединив запах определенного человека или животного - например, крысы или курицы - с механическим ударом.

Для механического удара исследователи использовали вихревой смеситель для имитации вибраций и ускорений. Выяснилось, что насекомые быстро узнавали связь между запахом хозяина и механическим ударом, использовав эту информацию при определении направления полета - хотя интересно, что комары никогда не избегали запаха цыпленка.

Способность обучаться у многих животных зависит от гормона дофамина в мозге. Дополнительные эксперименты команды исследователей показали, что дофамин также необходим для изучения москитов. Генетически модифицированные комары, лишенные рецепторов допамина, утратили способность учиться.

Исследователи также приклеили комаров на миниатюрную 3D ”арену”, в которой насекомые взмахивали крыльями на месте, в то время как ученые регистрировали активность нейронов в обонятельном центре их мозга. Эти эксперименты показали, что без допамина эти нейроны были менее склонны к укусам. Также комары стали менее способными обрабатывать и изучать информацию о запахе.

По мнению исследователей, эти данные могут иметь важные последствия для борьбы с москитами и передачи болезней, передающихся через комаров.

“Понимая, как москиты принимают решения о том, кого укусить, и как обучение влияет на это поведение, мы можем лучше понять гены и основы нейронов. Это может привести к созданию более эффективных инструментов борьбы с комарами”, - заявил Джефф Риффел, один из авторов исследования.