2018-01-29T13:24:58+03:00
Телевизор

Светлана Зейналова, несмотря на беременность, продолжает работать в кадре

Интересное положение не заставило ведущую отказаться от работы на улице
Ольга АНТОНОВА
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Светлана Зейналова продолжает работать в эфире Первого канала.Светлана Зейналова продолжает работать в эфире Первого канала.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Миллионы россиян, которые начинают свой день с программы «Доброе утро» на Первом канале частенько восхищаются мужеством ведущих, ведь прямые эфиры они ведут с улиц Москвы, где редко бывает комфортная погода. Но несмотря на дожди осенью, снег зимой ведущие утренней передачи открывают новый день. Более того, даже беременность Светланы Зейналовой не заставило ее отказаться от работы на улице в январе. Так, сегодня будущая мама вместе со своим коллегой привычно открыли утренний эфир, куда пригласили звезду нового сериала «Икра» Дарью Мороз. Чуть позже актриса опубликовала в своем инстаграме фото, где явно видно, что Зейналова находится в интересном положении.

Напомним, что у Светланы Зейналовой подрастает дочь Александра от первого брака. С самого рождения у девочки есть особенности развития. Долгое время Светлана скрывала дочку и не хотела привлекать к ней лишнее внимание, но с некоторых пор стала чаще выкладывать совместные снимки с Александрой в Сеть и рассказала в интервью о том, каково это — воспитывать ребенка с особенностями.

Отцом второго ребенка телеведущей является ее гражданский супруг Дмитрий, с которым телезвезда встречается уже несколько лет. Отметим, что, возможно, именно из-за беременности Светлана покинула новый сезон шоу «Голос. Дети» — ее заменит актриса Агата Муцениеце.

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