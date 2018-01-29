Звезда сериала "Глухарь" сам пришел в больницу с переломами

29 Янв. 2018 2018-01-29T13:30:31+03:00

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«Вот, упал на улице!», - объяснил свои травмы звезда сериала «Глухарь» Денис Рожков, когда сам появился в приемном покое НИИ имени Склифосовского с тяжелыми травмами. Как выяснилось, Рожков покалечился еще несколько дней назад, но к медикам обратился не сразу.

Специалисты диагностировали у актера перелом двух ребер и закрытую травму груди. Медики предложили актеру лечь в больницу, но он от госпитализации отказался. Звезда сериалов НТВ сослался на занятость и заявил, что попробует отлежаться дома.

Таким образом, Денис, сыгравший в сериале гаишника Антошина, дополнил длинный список несчастий, случившихся с артистами "Глухаря". Среди них уже фигурируют: Сергей Бездушный, умерший от рака мозга, Вячеслав Титов, задушенный в своей квартире, Анатолий Отраднов, найденный замерзшим насмерть в деревне под Москвой, Сергей Шарошкин, убитый взорвавшейся у него в руках гранатой, и Арсений Постнов, который едва выжил после того, как его ограбили и избили.