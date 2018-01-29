Беременная супруга Алекса Болдуина сфотографировала обнаженной и вызвала зависть стройной фигурой

29 Янв. 2018 2018-01-29T13:48:12+03:00

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Хилари Томас можно помещать на плакатах, рекламирующих йогу поскольку только занятиями хатхой можно объяснить тот факт, что даже будучи на шестом месяце беременности супруга звезды сохраняет такую удивительную фигуру. Это при том, что женщина уже является матерью троих детей, которых родила красавцу-мужу, причем третий появился всего лишь год назад.

На днях будущая мать опубликовала в своем инстаграме обнаженное фото с округлившемся животом и заставила позавидовать миллионов поклонниц актера. Ведь даже будучи беременной, Хилари Томас выглядит спортивной и подтянутой. Более того, на здоровый образ жизни бывший инструктор по йоги подсадила и мужа. В здоровом теле Хилари воспитывает и троих детей. Так, с недавного времени Алекс стал вегетарианцем. Не едят пищу животного происхождения и их малыши.

Напомним, у 59-летнего актера от первого брака с Ким Бессинджер есть взрослая дочь, которая сейчас делает карьеру модели и актрисы. Во втором браке у актера появились две дочери и сын.