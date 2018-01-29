Профессору Кашириной из Крыма вернули гражданство России!

29 Янв. 2018 2018-01-29T17:54:20+03:00

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Осенью мы рассказывали о мытарствах крымчан, которым сначала дали российское гражданство, а теперь отнимают. Причины – различные неполадки с крымской пропиской: например, штамп стоял не постоянный, а временный, или теща давно выписала человека из квартиры…

Казалось бы, зачем мучить таких бедолаг, если, по закону, они все равно имеют право на гражданство России, раз постоянно жили в Крыму в марте 14-го? Пусть и с неправильно оформленными документами?

Но МВД уперлось рогом в землю: «Сначала мы по ошибке выданные паспорта отнимем, а уж потом выдадим заново, если так решит суд».

А суд – это долго, муторно и не наверняка: в Крыму уверены, что у чиновников есть негласное распоряжение «лишних» в гражданство не принимать. И остаются «вернувшиеся в родную гавань» у разбитого корыта: вроде, и ни украинцы они, и ни россияне…

К счастью: а) таких людей не слишком много, б) одна история, о которой «Комсомолка» рассказала в своем расследовании, на прошлой неделе закончилась окончательной победой!

Профессор медицины, доктор наук Надежда Константиновна Каширина останется гражданкой России: такое решение принял Верховный суд республики!

История обычная и даже набившая оскомину: Надежда Константиновна приехала работать в Крымский медуниверситет в 1999 году, поселилась в общежитии, встала в очередь на квартиру, но так ее и не получила: вышла на пенсию.

Дважды университет пытался выселить ставшую ему ненужной пенсионерку при Украине: суды говорили, что понимают интересы собственника, но выписать пожилого человека в никуда не имеют права.

Тут пришла Россия (профессор была в восторге, получила паспорт), и университет подал на выселение в третий раз, а ФМС (ныне МВД) сразу заявила, что гражданство Надежды Константиновны недействительно и выдано по ошибке: прописка-то в общежитии временная, да и, вообще, спорная, как оказалось…

Смелая женщина не отдала чиновникам свой «недействительный» паспорт, держалась за него двумя руками. И с 2016 года судилась и с университетом, и с бюрократической машиной ФМС (ныне МВД). В ее борьбе помогал уполномоченный по правам человека Севастополя Павел Буцай и привлеченные им общественные организации (например, белгородское «Боевое братство и севастопольская региональная организация «Защита интересов граждан»).

Итог: чиновники и собственники здания неправы по всем фронтам! Постановление ФМС об аннулировании гражданства признано незаконным и отменено. Право жить в общежитии подтверждено еще раз.

- Я в таком шоке, - говорила Надежда Константиновна, - в моем возрасте пройти через такие издевательства! Но сами судьи поддерживали меня, они говорили девочкам из МВД (ФМС): «Зачем ей новый паспорт? Есть же этот?», - я никогда не ожидала!

И мы не ожидали, что государство пойдет на попятную. Можно сказать только: сражайтесь за свои права! Чудеса иногда случаются.

РАССЛЕДОВАНИЕ УЛЬЯНЫ СКОЙБЕДЫ

За что лишают российского гражданства жителей Крыма. Следствие ведет Скойбеда

Полуостров вернулся в родную гавань, а крымчан выгоняют обратно на Украину

- Оказывается, в Крыму давно уже работает комиссия, которая занимается тем, что ЛИШАЕТ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА тех, кто получил его в 2014 году. Например, русский человек жил в Киеве или в Одессе, но уехал в Крым и стал там российским гражданином. Теперь его фактически силком выталкивают в украинцы, - написал националист Егор Холмогоров в ответ на драматическую историю Александра Шкитова. (подробности)

Бывшего оперуполномоченного МВД Крыма лишили гражданства за то, что он жил на две страны

В день, когда вышло расследование «За что лишают российского гражданства жителей Крыма», в редакцию позвонил коренной крымчанин Виктор Долженко:

- Я старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД Крыма, подполковник полиции - был, до того, как меня лишили гражданства России! Могу сообщить, что российские паспорта в Крыму отняли не у не 528, а у более 3200 человек! И я один из них (подробности)