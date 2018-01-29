Именно это вещество усиливает рост опухолей более чем в 100 раз!

29 Янв. 2018 2018-01-29T16:52:24+03:00

Холестерин влияет на рост клеток в кишечнике, что, в свою очередь, ускоряет скорость образования рака более чем в 100 раз! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новое исследование проливает свет на то, как холестерин влияет на рост опухоли в человеческом организме

Изменить размер текста: A A

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе позволили открыть ранее неизвестный молекулярный механизм, который показывает влияние холестерина на рост опухоли в человеческом организме.

Итоги исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell. Они говорят о том, что повышение уровня холестерина увеличивает пролиферацию (разрастание) раковых клеток, и тем самым ускоряет рост опухолей.

Исследование проводилось на лабораторных мышах. Для детального изучения "на прицел" ученых был взят кишечник грызунов, при этом генетики разделили «добровольцев» на две группы:

- Мышам из первой на протяжении всего эксперимента постепенно увеличивали уровень холестерина, добавляя в их диету продукты с высоким содержанием холестерина.

- А грызунам из второй изменили определенный ген (который контролирует фосфолипиды, основной тип жира клеточных стенок), что позволило запустить механизм усиленной выработки холестерина.

И оказалось, что чем сильнее повышалось количество холестерина в организме, тем сильнее разрастались и увеличивались клетки тканей кишечника.

Но главное - скорость образования опухоли увеличивалась пропорционально! Оба способа повышения уровня холестерина - как диетический, так и генетический - заставили кишечные стволовые клетки грызунов делиться и размножаться быстрее в десятки раз.

«Мы обнаружили, что холестерин влияет на рост стволовых клеток в кишечнике, что, в свою очередь, ускоряет скорость образования рака более чем в 100 раз», - говорит руководитель исследования, профессор патологии и медицины Калифорнийского университетаПитер Тонтоноз.

Он и его коллеги считают, что полученные результаты могут проложить путь к новым методам лечения желудочно-кишечных заболеваний, и особенно рака толстой кишки.

Выяснилось, что пациенты с более агрессивным раком простаты ежедневно употребляют больше калорий и холестеринаФото: EAST NEWS

При этом ученые обращают внимание на то, что итоги исследования ни в коем случае не означают, что человечество должно отказаться от холестерина совсем.

Во-первых, это нереально: холестерин производится собственно организмом, а только потом уже попадает с продуктами питания - мясом, молоком, сыром, яйцами и так далее.

А во-вторых: холестерин в определенных дозах и в правильной форме необходим для производства витамина Д, гормонов, соединений, которые помогают пищеварению, а также для образования клеточных стенок.

Что ученые имеют в виду под понятием «правильная форма» холестерина? Дело в том, что холестерин (он же липопротеин) имеет два основных типа: липопротеин низкой плотности (ЛПНП) и липопротеин высокой плотности (ЛПВП). Иначе еще они называются холестерином соответственно «плохим» и «хорошим». Задача каждого человека - уменьшить в своем рационе и организме количество плохого холестерина и увеличить количество второго.

Американский институт исследований рака (AICR) подтверждает - холестерин в крови может быть связан с определенными заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, и отмечает, что «диета с высоким содержанием холестерина часто включает в себя большое количество продуктов, которые могут повлиять на риск развития рака». При этом медики ссылаются на высокий уровень потребления красного и обработанного мяса.

В свою очередь, противоопухолевая диета богата креветками и другие морепродуктами, обезжиренной "молочкой" и умеренным количеством постного мяса.

Советует доктор: 10 продуктов для снижения уровня холестерина

Шерин Леман, сертифицированный врач, член Американского общества по питанию и Академии питания и диетологии, рекомендует: "Начните свой день с еды из цельного зерна, и на протяжении всего дня добавляйте в рацион свежие фрукты и овощи, орехи, семена и бобовые. Красное мясо ешьте реже и избегайте добавленного сахара и чрезмерно обработанных пищевых продуктов. Это будет отличный старт" (читать дальше)

Начните свой день с еды из цельного зерна, и на протяжении всего дня добавляйте в рацион свежие фрукты и овощи, орехи, семена и бобовые.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Пять мифов о холестерине, которые опровергнуты новыми научными исследованиями

Врачи и ученые развеяли заблуждения, которые долгие годы сбивали нас с толку и заставляли расстраиваться из-за каждого лишнего кусочка «опасной» еды. Оказалось, например, что если вы откажетесь от яиц, в желтках которых действительно содержится много холестерина, то недополучите его… процентов на 10, - пожимает плечами врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас» Ирина Жегулина. – Влияние жирной еды на повышение уровня холестерина в организме, мягко говоря, многократно преувеличено. На самом деле наш организм устроен так, что 80 - 90% холестерина синтезируются в печени – независимо от того, питаетесь вы сливочным маслом или морковкой. То есть, диета, конечно, может несколько скорректировать уровень этого вещества в организме, но совсем несущественно (подробнее)