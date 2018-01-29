Татьяна Устинова похудела на 100 килограммов, соблюдая одно простое правило

29 Янв. 2018 2018-01-29T15:23:19+03:00

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Как-то в интервью Татьяна Устинова признавалась, что никогда не была худышкой, однако, спокойно принимала свою фигуру, тем более, что и у супруга нареканий лишний вес жены не вызывал. Тут надо учитывать, что и профессия Устиновой в основном сидячая, что не способствовала похудению. Но однажды Татьяна поняла, что устала жить в своем теле и уже хочется каких-то перемен. Тем более, что начались и проблемы со здоровьем: шалило сердце, начались отеки, ей просто тяжело было передвигаться на большие расстояния. Известный автор детективов не стала изобретать велосипед, а пошла по самому простому и эффективному пути - снизила калораж блюд, а попросту стала меньше есть. И меньше чем за год похудела почти на 100 кг. Об этом сама писательница рассказала в программе «Привет, Андрей». Она призналась, что было нелегко, но и сила воли у нее оказалась запредельной.

«Мама ничего не ест. Иногда мне кажется, что она может голодать на протяжении нескольких дней. И это при условии, что она очень вкусно готовит. К тому же у мамы железная сила воли. Если она сказала, что похудеет, то будет потеть в спортзале и голодать, но добьется результата», — рассказал сын Татьяны Тимофей в эфире программы «Привет, Андрей».

Но нужно отметить, что в отличие от большинства худеющих, которые быстро сбрасывают, но и быстро набирают лишние килограммы, Устинова смогла сохранить стройность. И это отдельный повод для гордости семьи писательницы. Мол, мама у нас большая молодец!