2018-01-29T15:23:19+03:00
Звезды

Татьяна Устинова похудела на 100 килограммов, соблюдая одно простое правило

Поклонники не могут поверить в такое экстремальное похудание
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments26
Татьяна Устинова в вечернем шоу "Привет, Андрей" телеканала Россия.Татьяна Устинова в вечернем шоу "Привет, Андрей" телеканала Россия.
Изменить размер текста:

Как-то в интервью Татьяна Устинова признавалась, что никогда не была худышкой, однако, спокойно принимала свою фигуру, тем более, что и у супруга нареканий лишний вес жены не вызывал. Тут надо учитывать, что и профессия Устиновой в основном сидячая, что не способствовала похудению. Но однажды Татьяна поняла, что устала жить в своем теле и уже хочется каких-то перемен. Тем более, что начались и проблемы со здоровьем: шалило сердце, начались отеки, ей просто тяжело было передвигаться на большие расстояния. Известный автор детективов не стала изобретать велосипед, а пошла по самому простому и эффективному пути - снизила калораж блюд, а попросту стала меньше есть. И меньше чем за год похудела почти на 100 кг. Об этом сама писательница рассказала в программе «Привет, Андрей». Она призналась, что было нелегко, но и сила воли у нее оказалась запредельной.

«Мама ничего не ест. Иногда мне кажется, что она может голодать на протяжении нескольких дней. И это при условии, что она очень вкусно готовит. К тому же у мамы железная сила воли. Если она сказала, что похудеет, то будет потеть в спортзале и голодать, но добьется результата», — рассказал сын Татьяны Тимофей в эфире программы «Привет, Андрей».

Но нужно отметить, что в отличие от большинства худеющих, которые быстро сбрасывают, но и быстро набирают лишние килограммы, Устинова смогла сохранить стройность. И это отдельный повод для гордости семьи писательницы. Мол, мама у нас большая молодец!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене антироссийских санкций
Украинские радикалы сорвали празднование снятия блокады Ленинграда
В Китае разбился военный самолет
Польша призвала США распространить санкции на «Северный поток-2»
Белый дом пообещал опубликовать «кремлевский доклад» в ближайшие часы‍
Лев поцеловал лапу собаке
Павел Дацюк стал капитаном российской сборной по хоккею на Олимпиаде 2018
Число выявляемых коррупционных преступлений в РФ сократилось в 2017 году
Российские лыжники не получили ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018
Симоньян рассказала о травле со стороны либералов после публикации рецепта мяса из бобра
Симоньян: «RT тратит в месяц столько, сколько канал CBS тратит в час»
Маргарита Симоньян: Инициаторы войны против нас в Штатах — наши конкуренты из числа других кабельных каналов
Медведев утвердил стратегию развития утилизации промышленных отходов
Симоньян назвала ответные меры против СМИ-иноагентов в РФ справедливыми