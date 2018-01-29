2018-01-29T19:51:41+03:00
Звезды

Бывший муж Гагариной рассказал о причинах развода с певицей

В свое время звезда не стала говорить, что привело ее к разрыву с Петром Кисловым
Ольга АНТОНОВА
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Петр Кислов был женат два разаПетр Кислов был женат два раза
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В 2007 году Полина Гагарина вышла замуж за актера Петра Кислова, однако брак не продержался и трех лет.

"Мы постоянно ссорились. А поскольку мы оба темпераментные, то каждая ссора выливалась в скандал. В итоге я первая решила, что нам лучше расстаться", – пояснила Гагарина тогда в интервью журналу HELLO! И тем самым закрыла тему неудачного брака. Тем более, что сейчас звезда вполне счастлива в союзе с Дмитрием Исхаковым, от которого в прошлом году родила дочь Мию.

gagara1987gagara1987
Очень люблю эту фотографию @vanyaberezkin #полинагагарина #дмитрийисхаков #мы
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Но недавно бывший супруг звезды решил дать интервью журналу «Караван историй», где выдвинул свою версию расставания с певицей.

«Мы хотели друг от друга одного и того же, но кто-то должен был уступить. Однако уступить — значит наступить на горло своей песне. То, что нам не надо быть вместе, мы поняли не сразу, на это ушло два года, еще год пытались, как могли, спасти свой брак, н о в итоге поняли: невозможно», — рассказал он.

Напомним, Петр Кислов был женат два раза. Когда учился в школе-студии МХАТ он женился на актрисе Анастасии Макеевой, но брак продержался недолго. Потом был роман с Екатериной Вилковой, которая также продлился недолго. Затем последовала женитьба на Полине Гагариной, с которой он также познакомился в вузе. Сейчас актер встречается с Екатериной Рязановой, которая никакого отношения к театру не имеет. Девушка работает синоптиком, познакомилась с Кисловым она благодаря соцсетям.

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