2018-01-30T00:45:01+03:00
Профессии будущего

Студенты Тимирязевки обсудили тренды молочной отрасли

Учащиеся РГАУ-МСХА приняли участие в бизнес-форуме «Производство и переработка молока: стратегия, анализ, технологии, безопасность, качество»
Ксения БОГДАНОВА
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Студенты и преподаватели Тимирязевской академии на бизнес-форуме «Производство и переработка молока: стратегия, анализ, технологии, безопасность, качество». Фото: timacad.ruСтуденты и преподаватели Тимирязевской академии на бизнес-форуме «Производство и переработка молока: стратегия, анализ, технологии, безопасность, качество». Фото: timacad.ru
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Студенты и преподаватели Тимирязевской академии приняли участие в бизнес-форуме «Производство и переработка молока: стратегия, анализ, технологии, безопасность, качество». Форум, посвященный вопросам развития молочной отрасли в России, прошел в Москве при поддержке Минсельхоза РФ, его организатором выступила Международная промышленная академия.

На площадках форума обсуждались насущные вопросы молочного животноводства в России, перспективы развития пищевой промышленности и роль молока и молочных продуктов в питании россиян. Перед участниками форума выступили представители Госдумы, Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Минсельхоза России, эксперты из научно-исследовательских институтов и члены Совета Российского Союза предприятий молочной отрасли.

По словам главы Минсельхозпрода Московской области Андрея Разина, основная тенденция последних лет на предприятиях молочной отрасли – создание собственных производственных мощностей:

— Сегодня молочная отрасль является ведущей в агропромышленном комплексе Подмосковья и выполняет важную задачу по обеспечению населения области, столицы и других регионов России продукцией первой необходимости, - подчеркнул Андрей Разин. - Отрадно, что мы являемся лидерами в этой области, ассортимент наших молочных продуктов постоянно расширяется, повышается их качество и тем самым растет конкурентоспособность на рынке.

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