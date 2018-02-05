Как я во время великого снегопада калории сжигал

5 Февр. 2018 2018-02-05T16:51:39+03:00

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В последний раз я чистил снег в армии. И это была невиданная обуза! Помню, вечером мы смотрели в окно казармы и, если шел снег, незатейливо матерились. Нам была ненавистна каждая снежинка! А тут я наоборот обрадовался и с удовольствием подхватил флешмоб, гуляющий по интернету (люди чистят снег в своих дворах, фотографируются и выкладывают в социальные сети). Это прекрасная возможность не только помочь коммунальщикам, но и растрясти свои жиры. А они, если верить домашним весам, не дремлят.

Я присмотрел нечищенный тротуар возле редакции и принялся за дело. Фотограф «КП» Ваня Макеев, провалившись в сугроб, щелкал меня на «Никон». Как будто я какой-то артист. Или даже политик, решивший стать ближе к народу. Одна дама, проходившая мимо, разглядывала мое разгоряченное лицо, но так и не вспомнила, кто я такой. Уже через десять минут спина моя загорелась приятным огнем, какой никогда не вспыхнет, сидя за компьютером. Раздался едва уловимый треск. Это горели калории...

А их, если верить специальному калькулятору (в интернете его легко найти), за полчаса я уничтожил 327 тысяч. Звучит, конечно, угрожающе. Как будто я потерял треть своего веса. На самом деле, это 327 килокалорий. Кусок бисквитного торта. Чтобы сжечь столько же за компьютером, я должен просидеть за ним шесть часов! Почти весь рабочий день. Или 12 часов подряд вязать. Или три часа играть на скрипке. В общем, занимательная арифметика.

Какие мышцы работают при уборке снега лопатой.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Я пошел дальше и заглянул в фитнес-клуб «Смена», расположенный по соседству. Попросил вызвать инструктора. Через пять минут ко мне вышла Татьяна Ротару, стройная, как кипарис, и красивая, как Афродита.

- Я тут возле редакции снег почистил, - промямлил я. - Хотел узнать, насколько мне это полезно.

Та оказалась вежливой девушкой и не сказала, что, судя по моим жирам, снег мне нужно чистить до следующей зимы без передышки.

- Уборку снега можно сравнить с функциональной тренировкой, - сообщила Татьяна. - Это когда вы находитесь в движении, и у вас работают разные мышцы. В случае с лопатой - это все мышцы спины, ноги, руки, ягодицы.

- Так сколько я сбросил? Калькулятор похудения говорит, что 327 калорий.

- Примерно так и есть. И это равносильно получасовой тренировке в зале. Все зависит от того, насколько интенсивно вы трудитесь. Ведь можно загрести целую лопату снега. А можно захватить на кончике. Или один работает без остановки, а второй каждые пять минут устраивает перекуры.

Расчистка двора от снега - это прекрасная возможность не только помочь коммунальщикам, но и растрясти свои жиры.Фото: Иван МАКЕЕВ

Я не знаю, как она узнала про перекуры... Может, наблюдала за мной в окно?

По словам руководителя частной клиники и врача-диетолога Маргариты Королевой, физический труд - это никакая не мода (если говорить о флешмобе москвичей), а жизненная необходимость. Потому что мышцы потребляют калории гораздо активнее, чем жировая клетчатка (за один час они съедают 70 ккал, а жировая масса только 4).

- Конечно, все эти приложения и браслеты, считающие калории, очень удобная штука, - рассказала Королева. - И психологически очень поддерживают. Но если вы решили серьезно изучить свой организм, то персональную таблицу калорий нужно составлять со специалистом. Там ведь очень многое учитывается. Не только рост, вес и пол... Но и, например, та пища, которой питается человек. Диетолог составляет формулу, которой должен придерживаться человек.

- Но как бы там ни было, снег чистить полезно?

- Не то слово.

В общем, рекомендую. Пока в столице «снегопад века» (меня аж передергивает от этого названия), хватайте лопаты и айда во двор! Раззудись, плечо! Размахнись, рука! В отличие от фитнес-клуба платить за такое занятие не нужно. А родной город вам скажет только спасибо.

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