"Русское пьянство" - все. Кончилось

5 Февр. 2018 2018-02-05T18:42:19+03:00

Может, и "дураки с дорогами" туда же уйдут?

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Большая и, как ни странно, незаметная победа нашего кровавого режима - или, точнее сказать, нынешней России в целом, - состоит в неожиданной победе над "вечным русским пьянством".

Мы же знаем, что русские - это те, которые пьют, говорим Россия - подразумеваем водка, где дураки и дороги, там и алкоголь, и все это было всегда и будет всегда, потому что "таков наш менталитет, генетика и культурные традиции".

И вдруг - в первые пятнадцать лет двадцать первого века - все кончилось.

Еще в поколении моих родителей - а это Москва, какие-то деньги, работа, образование, разного рода "творческие профессии" - абсолютно рутинными были разговоры в стиле:

- Ох, Вася отличный парень, но спился.

- Коля прекрасный переводчик, кандидат наук, но запил и замерз на улице.

- Петя совсем нехорош. Пьет как не в себя. Жалко его. Еле ходит, весь синий. А ведь он цитирует Канта и Гегеля страницами наизусть.

Это - интеллигенция.

А уж народ.

Нормой моего детства - опять-таки, в Москве и ближайшей области - были массово спящие в придорожных канавах под вечер люди, и люди, внезапно падающие на улицах, и люди, распивающие крепкое на каждом углу, и люди, идущие по улицам - в галстуках, с чемоданами-дипломатами, - но сильно пошатываясь, сложными зигзагами от одной обочины к другой. Пьяные люди, устраивающие безобразие в метро, в трамвае, в очереди.

И это восьмидесятые, отчасти девяностые, - а уж зрелую Советскую власть, где с этим было еще хуже, я просто не застал.

И вдруг, повторяю, все кончилось.

Спросить меня - кто из моих знакомых, моего поколения, а не предыдущих, "спился с круга"? - да я и не вспомню.

Нету таких.

И пьяный народ - не считая окрестностей ресторана в пятницу вечером - это больше не норма, вбирающая в себя кандидатов наук, инженеров etc., а печальное свойство гетто, глубокой провинции, безнадеги.

Причин, конечно же много: миллионы автомобилей, необходимость работать, запреты на продажу, множественность развлечений, запрещенных Советской властью, просто бытовая цивилизация, которая хоть и медленно, но упрямо побеждает.

Русские в двадцать первом веке больше не пьют.

Или пьют - но либо умеренно, буржуазно, - либо это уже зона бедствия, криминальная хроника, а не обычная жизнь.

"Менталитет" кончился.

Он ушел - и "генетику" с собой забрал.

Даст Бог, когда-нибудь "дураки и дороги" туда же уйдут.