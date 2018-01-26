Трампу для украшения Белого дома вместо картины Ван Гога предложили золотой унитаз

26 Янв. 2018 2018-01-27T02:44:37+03:00

Винсент Ван Гог «Пейзаж со снегом», 1888 г.

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Президент США Дональд Трамп попросил у знаменитого нью-йоркского Музея Гуггенхайма картину Ван Гога «Пейзаж со снегом» в аренду для своих покоев. К слову, обычная практика для хозяина Белого дома.

А музей взял да отказал, предложив взамен... интерактивную работу современного, так скажем, творца Маурицио Каттелана «Америка» - настоящий унитаз, покрытый золотом! Мол, такая пародия на чересчур богатую Америку.

Музей предложил взамен настоящий унитаз, покрытый золотом! Фото: Brendan McDermid/REUTERS

По слухам, директор музея просто был за Хиллари Клинтон и по-прежнему поддерживает демократов. Выдающийся тролль или, скорее, хам.