Трампу для украшения Белого дома вместо картины Ван Гога предложили золотой унитаз
Президент США Дональд Трамп попросил у знаменитого нью-йоркского Музея Гуггенхайма картину Ван Гога «Пейзаж со снегом» в аренду для своих покоев. К слову, обычная практика для хозяина Белого дома.
А музей взял да отказал, предложив взамен... интерактивную работу современного, так скажем, творца Маурицио Каттелана «Америка» - настоящий унитаз, покрытый золотом! Мол, такая пародия на чересчур богатую Америку.
Музей предложил взамен настоящий унитаз, покрытый золотом! Фото: Brendan McDermid/REUTERS
По слухам, директор музея просто был за Хиллари Клинтон и по-прежнему поддерживает демократов. Выдающийся тролль или, скорее, хам.
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