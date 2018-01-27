Для Дерипаски и Павла Дурова в Давосе выступили Иглесиас, Барских и Кубанский казачий хор

27 Янв. 2018 2018-01-27T19:37:06+03:00

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Слоганом для 48-го ВЭФ, который проходил в Давосе с 23 по 26 января, стала фраза «Создание совместного будущего в раздроблённом мире». Главы разных государств прилетели в Швейцарские Альпы для того, чтобы открыто поговорить о текущих проблемах и своих достижениях. Российскую делегацию возглавил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Так же на ВЭФ были основатель «Базового элемента» Олег Дерипаска, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр энергетики Александр Новак, создатель сети «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм» Павел Дуров.

Влиятельных гостей Давоса развлекали известные артисты. На открытии Форума выступили Элтон Джон, Кэти Перри и звезда Болливуда, Шах Рух Хан. А вот закрытие «рассыпалось» на несколько крупных вечеринок. Говорят, что именно подобные мероприятия и являются самым важным на ВЭФ. Каждая крупная компания старается провести свою, и если вы не в списке гостей и не имеете правильный бейдж, то проникнуть на мероприятие вы не сможете ни под каким предлогом.

Организатором одной из вечеринок стал Олег Дерипаска. По нашим данным в шале, выстроенным специально для мероприятия, больше всего народу было именно у руководителя «Базового элемента». Не было привычного для подобных мероприятий «русского шика» - как говорится, не время, товарищ, жировать. Гостей угощали маленькими блинчиками с красной икрой, и поили хорошим алкоголем. Организаторы «дали» немного экзотики в виде Кубанского казачьего хора (обычно такие номера очень нравятся иностранцам), популярной мировой музыки в лице Энрике Иглесиаса, а также современных русскоязычных исполнителей, под которых гарантированно пляшут все: для гостей свои хиты спели Макс Барских, Монатик и группа "Время и Стекло". Причём Барских свои «Туманы» спел аж три раза - судя по всему это любимая песня Дерипаски (и тут мы его понимаем). Руководитель «Базового элемента» отрывался вместе с гостями форума. А вот Монатик, видимо, не произвёл невероятного впечатление - показалось, что его выступление было несколько короче запланированного. На бис спели и «Время и стекло».

Энрике Иглесиас попросился переставить его выступление на начало, потому что ему надо было пораньше улетать - он молодой отец и хочет побольше времени проводить со своими детьми и супругой, теннисисткой Анной Курниковой.

Энрике Иглесиас предпочитает проводить время с семьей, поэтому вечеринку покинул одним из первых.Фото: Instagram.com

Павел Дуров пришёл поздно, особо не зажигал, скромно сидел на диванчике с девушкой. 33-летний российский программист и миллиардер в своём Инстаграме публиковал видео о дороге в Давос, но о самом пребывании на форуме рассказывать не стал. Не то что ему было особо до веселья на финальной вечеринке - за день до этого премьер-министр Великобритании назвала его Telegram «домом для террористов» и призвала давить на руководство подобных мессенджеров, чтобы они следили за своими пользователями. А Дуров вот уже несколько лет без отбивается от того, чтобы «телегу» (так в миру называют созданный им мессенджер) кто-то контролировал. Хотя работа по борьбе с нежелательным контентом идёт - еще в октябре прошлого года он заявил, что было заблокировано около 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом и что в его мессенджере категорически запрещена реклама насилия в любой форме. Да и, как ни крути, ему от Мей досталось меньше, чем создателям Фейсбука и Гугла от Джорджа Сороса, который на своём выступлении сказал, что поисковик является угрозой для адекватного существования людей, а социальная сеть манипулирует сознанием людей в своих коммерческих интересах.