На президентских выборах в Чехии победил Милош Земан

27 Янв. 2018 2018-01-27T21:23:30+03:00

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В субботу на президентских выборах в Чехии одержал верх действующий лидер государства Милош Земан. По предварительным подсчётам, ему отдали голоса примерно 51,5% избирателей, или 2,85 млн человек. Электоральная гонка была напряжённой и прошла в два тура. В итоге главный соперник 73-летнего политика, представитель либеральной интеллигенции и экс-председатель Академии наук ЧР Йиржи Драгош, набрал чуть более 48%. Вместе с другими оппозиционерами он критиковал Земана за «излишне тёплые» отношения с Москвой: как известно, действующий президент скептически относился к антироссийским санкциям, Евросоюзу и НАТО, так что для чехов это был «референдум о поддержке» не только первого лица, но и всего «восточного вектора» его политики. Драгош уже признал своё поражение. Явка составила порядка 66%.

— Милош Земан уловил крен в сторону правого популизма, который случился в Чехии по итогам осенних парламентских выборов, — комментирует политический аналитик Мониторинговой организации стран СНГ и Европы Станислав Бышок. — Как видим, партии, выступавшие против бесконтрольного приёма мигрантов и за умеренный евроскепсис, оказались востребованы избирателями. Премьер-министром стал Андрей Бабиш, которого называют «богемским Трампом» (напомню, Чехия — парламентская республика, и именно глава правительства определяет государственную политику). На парламентских выборах Земан поддерживал Бабиша, а тот ответил ему взаимностью на президентских и помог переизбраться, «поделившись рейтингом». Да, Земана называют «пророссийским лидером», хотя объективнее было бы именовать его политическим реалистом. У Чехии нет никаких выгод от санкционной войны с РФ, о чём тот неоднократно заявлял. Альянс Бабиша-Земана будет активно работать в рамках Вышеградской группы (неформальное объединение Чехии, Венгрии, Польши и Словакии). Все они едины в нежелании принимать мигрантов и составляют внутреннюю оппозицию Брюсселю, хотя и не настолько радикальную, чтобы, например, добиться отмены антироссийских санкций.