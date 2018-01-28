2018-01-28T14:01:27+03:00
В мире

Польский премьер боится российской «угрозы»

А Москва подсказала, где ее искать
Ася ХОВАНСКАЯ
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Напал Матеуш Моравецкий и на российско-европейский газовый проект «Северный поток-2».Напал Матеуш Моравецкий и на российско-европейский газовый проект «Северный поток-2».Фото: REUTERS
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Ставший недавно жертвой пранкеров новый польский премьер Матеуш Моравецкий (это от его имени Вован и Лексус показали миру некомпетентность американского постпреда при ООН Никки Хейли) назвал Россию большой угрозой для своей страны.

- Я очень серьезно рассматриваю российскую угрозу, - заявил поляк в интервью изданию Politico во время форума в Давосе и даже призвал готовиться к российскому «вторжению» на Украину. - И что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем. Надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия.

Напал он и российско-европейский газовый проект «Северный поток-2», не пытаясь прикрыть киевские «уши».

- Германия заявляет о том, что «Северный поток-2» - это бизнес-проект. На самом деле это не так. В случае, если строительство газопровода успешно завершится, газотранспортная система Украины будет признана устаревшей, - переживает за Киев Моравецкий.

- Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии, - ответил ему на это в Фейсбуке первый зампред Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. - Я имею в виду фашизм, который, как заявил недавно бывший президент Лех Валенса, уже пустил в Польше корни. Очень странно для страны, испытавшей на себе, что такое фашизм. А почва для этой идеологии в стране есть - национализм просто зашкаливает. Что касается обвинений в адрес России, с которыми выступил Матеуш Моравецкий, то наша страна не дала для них ни одного повода. Подчеркиваю – ни одного. Понятно, что подобные обвинения, мягко, говоря, не улучшают российско-польские отношения.

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