Ольга Кабо: «Сын взял от меня цвет глаз и характер!»

28 Янв. 2018 2018-01-28T16:39:43+03:00

Ольга не скрывает, за внешний вид она благодарна не только отличным генам, но и своей силе воле. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Наверное, Ольга Кабо не скрывает цифры в паспорте, поскольку выглядит значительно моложе своих лет. Одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа исполнилось 50 лет.

Трудно в это поверить, глядя на эту стройную красавицу.

Ольга не скрывает, за внешний вид она благодарна не только отличным генам, но и своей силе воле. Актриса старается соблюдать специальный режим питания.

- Чем дальше возраст, тем больше приходится уделять себе времени. Если раньше генетически было заложено то, что я могла ни о чем не думать, и жить в удовольствие, то сейчас приходится строго за собой следить,-признается актриса. - Если переусердствую во время праздников, потом столько же времени трачу на то, чтобы избавиться от лишних килограммов. Я очень часто езжу в санатории, где можно хорошо провести время, и с пользой для здоровья. Я придерживаюсь системы питания австрийского доктора Майера. Это питание без глютена и дрожжей. Ем очень много овощей. В любом количестве! Правда, во второй половине дня овощи ем только приготовленные, не сырые. По такому же принципу ем и фрукты. Мне рассказали, что фрукты и овощи нужно есть исключительно в первой половине дня, потому что вечером они утяжеляют пищеварение, и желудок из-за этого не отдыхает во время сна. Я давно не ем ничего жареного, ничего жирного. Иногда, правда, не могу устоять перед острым блюдом. Позволяю себе, хотя и нельзя. Дома я готовлю еду любо на пару, либо запекаю, либо тушу. И стараюсь, чтобы в моем рационе были только растительные масла.

kabo_olga Полдень ... 28 января 1968 года... Я родилась))) Как прекрасна жизнь! Я её ЛЮБЛЮ И благодарна судьбе за то, что она подарила мне возможность ЛЮБИТЬ и ТВОРИТЬ!!! (Photo:@ogarevilya_art Style: @chelyubeev_alex MUAH: @xxxxmaxxxx Special thanx @marslander_studio @maxmara @balmainhaircouture

Еще один секрет - надо пить много воды. Каждое мое утро начинается со стакана воды с выжатым туда лимончиком. Это окисляет флору и очень хорошо в течении дня действует на весь организм.

kabo_olga Долгожданный отдых, Чёрное море Даже когда нет солнышка, приятно просто полежать на пляже, слушать шум прибоя и крик чаек... #imedeen #имедин #ялюблюлето @estelle_adony @melissaodadash Photo by @kir_hardy @aniartstudio

И не надо защищать себя от эмоций, надо жить, а не существовать, позволять себе радоваться, влюбляться, чувствовать! Человек стареет, когда ему все равно, когда он становится равнодушным...

«Сын - копия папы»

Плюс ко всему Ольга не только успешная актриса, но и счастливая мама и жена.

В 2009 году Кабо стала женой бизнесмена Николая Разгуляева.

Напомним, для артистки это уже второй брак. От первого союза с бизнесменом Эдуардом Василишеном у Ольги есть 19-летняя дочь Татьяна.

kabo_olga Коленька, дорогой, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ Будь счастлив , мой родной))) Благодарю за фото @alexander_loginovsky

Пять лет назад у Ольги и Николая родился сын Виктор.

- Я полностью положилась на волю Бога. И приняла весть о том, что беременна, с благодарностью. Уверена, возраст не помеха для того, чтобы стать молодой мамочкой! Если у тебя здоровый организм...

kabo_olga Приятное завершение дня, почти вся семья в сборе) Я успела после 12-часового съёмочного дня) Танюша @tanya_kabo , тебя не хватало... И торт , и свечи , и любовь Коленька, ещё раз, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ)))

Мне повезло, что моя дочь Таня старше сына Виктора на 14 лет. Она настоящая моя помощница. Чем взрослее она становится, тем незаметнее наша с ней разница в возрасте, мы скорее две подруги! -рассказывала в интервью «КП» Ольга Кабо.-

kabo_olga Ну, что! Новогодние праздники окончены? Следующие - не за горами!!! Мы с Танюшей @tanya_kabo и Витюшей в предвкушение...

Танюша в шутку говорит, что уж она-то воспитает из братика настоящего мужчину! Когда малыш плачет, она ему выговаривает: «Не раскисай! Ты же мужичок!» Очень трогательно! Так что разница для меня лишь в том, что дочь была первая и единственная, а сын уже под надежной защитой своей сестренки!

А мой муж Николай в отношении маленького Витюши с первого дня делал абсолютно все - и подгузник менял, и кормил, и играл.

Сын Витя очень развитый, он ходит в садик и еще дополнительно занимается английским и конным спортом, уже управляет самостоятельно маленьким пони. Лошади - это мое хобби, и сыну мое увлечение передалось. Вообще я уверена, что у ребенка должно быть детство, слишком перегружать малыша не стоит. Читать-писать он еще научится.

Те, кто видит моего сына и знает моего мужа, говорят, что Виктор похож на Николая. Но он взял мой цвет глаз и характер. Я очень легкий человек, как мне кажется, большой оптимист, и у меня редко бывает плохое настроение.

В нашей современной жизни, очень сложно разорваться между домом и работой! Конечно, прежде всего страдают дети, которые не видят своих работающих мам… Но мое глубокое убеждение, что важно не количество проведённого вместе времени, а его качество. Вот, и мчусь с самолета в детский садик, чтобы забрать сына, а со съемочной площадки стараюсь успеть на концерт к дочери. Типичная история для прекрасных представительниц актёрской профессии. А что делать? На самом деле, детки гордятся родителями, которые состоялись в своей профессии.

«КП» поздравляет замечательную актрису с днём рождения!

Пять лучших фильмов актрисы

«Сирано де Бержерак»,

«Мушкетеры двадцать лет спустя»,

«Крестоносец»,

«Королева Марго»,

«Две стрелы. Детектив каменного века»