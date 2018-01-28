Новый свойства привычных продуктов: куркума помогает от слабоумия, а соль провоцирует инсульты

28 Янв. 2018 2018-01-28T19:48:46+03:00

Ученые продолжают изучать неожиданные стороны продуктов питания. И щедро делятся открытиями с нами. Мы обсудили их с экспертами

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Желтая пряность улучшает память

Ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что регулярное употребление куркумы помогает бороться с симптомами деменции (возрастного слабоумия) и угасания когнитивных функций.

Врачи предложили людям в возрасте от 50 до 90 лет, которые жаловались на рассеянность, плохое настроение, депрессивные приступы, принимать куркумин по 90 миллиграммов каждый день. Через 18 месяцев выяснилось, что куркума не только улучшает память, но и помогает бороться с приступами плохого настроения!

Результаты тестирования показали высокую концентрацию и хорошую реакцию на задания. Например, показатели внимательности у испытуемых улучшились на 28% по сравнению с первоначальными, до опытов. По результатам опросов, те люди, что ели куркуму, описывали свое настроение как позитивное и даже радостное, по сравнению с тем, что было полтора года назад.

Правда, были и побочные эффекты - у четырех из 20 испытуемых наблюдались боли в животе и тошнота.

Кстати, о полезных свойствах куркумы несколько лет назад заявляли и ученые из Университета Монаша в Австралии: они доказали, что даже один грамм куркумы способен оптимизировать рабочую память на срок до шести часов. Особенно у людей с предрасположенностью к диабету и пожилых людей. А ученые из Государственного медицинского колледжа в Бхавнагаре ( Индия) всерьез изучают антидепрессивные свойства желтой пряности, считая, что в ближайшее время она с успехом заменит химические препараты.

- Полезные свойства пряностей известны с древних времен, - говорит член Национального союза диетологов, врач Людмила Денисенко. - То, что ученые начинают изучать их все более внимательно - тенденция последних 10-15 лет. Открытия идут скорее вглубь, а не вширь. Между тем, способность к концентрации у индийцев, использующих куркуму повсеместно, всегда была лучше, чем у европейцев (вспомните йогов с их погружениями и медитациями). Понятно, что не только куркума в этом «виновата», но и она помогает, конечно.

Йогурт из брокколи - против рака

Брокколи давно превозносят за ее мощные антиоксидантные свойства. Терапевты и диетологи всего мира рекомендуют активно включать этот овощ в свой повседневный рацион, потому что он эффективно помогает предотвратить развитие рака. А если брокколи будет еще и с йогуртом, то польза возрастает в разы.

Специалисты из Сингапура, проведя лабораторные исследования на грызунах, убедились: йогурт с брокколи может не просто предотвратить, но в некоторых случаях даже излечить рак кишечника. Конечно, крысы - не люди, но результаты обнадеживают. Этот довольно нестандартный продукт смог уничтожить около 75 процентов опухолей у лабораторных грызунов. И фактически избавил кишечник крыс от раковых клеток.

Как поясняют ученые, в брокколи содержится вещество сульфаран, которое воздействует на измененные раковые клетки. А пробиотики йогурта способствует сохранению нормальной флоры в кишечнике, помогая собственных клеткам организма восстанавливать иммунитет и стабильное состояние.

- Сложно комментировать бесконечные открытия в области борьбы с раком, к сожалению, часто это просто тема для спекуляций, - говорит врач-диетолог Людмила Денисенко. - Но как диетолог, не могу не отметить пользу конкретно этого исследования: сочетания брокколи и йогурта, может, и не самое вкусное, но совершенно однозначно полезное. Особенно, если брокколи приготовлена на пару, а йогурт - домашний. Помимо того, что это отличный перекус с любое время дня и даже ночи, так это по-настоящему здоровый продукт.

Соленая диета доводит мозг до кризиса

Эксперты Минздрава на днях озвучили главный принципы здорового образа жизни, один из которых - ограничение соли в пище. Но самом деле, борьба с солью ведется уже несколько лет. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует не более 5 граммов (чайная ложка) соли в день, включая все продукты, которые мы употребляем, в том числе хлеб. Ведь соль - это причина развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

И очередное исследование ученых из Корнеллского университета (США) лишь подтверждает то, что соль может быть по-настоящему опасна. Богатая солью диета - это прямой путь к серьезным цереброваскулярным заболеваниям (наиболее опасное из них - инсульт) и серьезно повышает риск развития слабоумия.

Рекомендуемая доза соли - не более 5 граммов (чайная ложка) соли в деньФото: Анатолий ЖДАНОВ

Причина - иммунный ответ организма на хлорид натрия. «В очередной раз мы получаем подтверждение, что неправильные пищевые привычки негативно влияют на микрососуды мозга и способствуют развитию слабоумия», - прокомментировал ведущий автор исследования Джузеппе Фарако. Исследование ученых выявило, что от воздействия хлорида натрия страдают сосуды мозга, что связано с дефицитом оксида азота (NO).

В ходе исследования опять страдали мыши: их посадили на серьезную солевую диету и выяснили, что буквально за неделю кровоток в коре головного мозга и гиппокампе снизился на четверть. Способность животных распознавать и обследовать предметы в этот момент серьезно ухудшилась. Также «просоленые» мышки с большим трудом находили выход из лабиринта, то есть у них ухудшилось пространственное ориентирование.

Не волнуйтесь - со временем мышек вернули на нормальную диету и функции мозга у них восстановились.

- Не могу назвать исследование ученых из Корнеллского университета корректным, потому что нигде не увидела, сколько воды потребляли испытуемые мышки, - комментирует Людмила Денисенко. - Утверждала и буду и дальше утверждать, что при достаточном водопотреблении избыток соли не страшен, «лишняя» соль просто выведется из организма. Кроме того, чаще всего избыточно потребляют соль и соленые продукты именно те, кому не хватает... воды! Таким образом организм сигнализирует - попей водички, напои клетки! Думаю, каждому известна жажда после употребления соленого. А многим - еще и отеки после этого. Так вот отеки появляются как раз у тех, кто пьет в обычной жизни мало воды. И организм таким образом «запасается». Но не необходимой клеточной жидкостью, а межклеточной отечной... А потому не стоит снова и снова делать из соли очередную пугалку. Уж лучше проводить опыты о пользе обычной питьевой воды. Но увы, никаким фармацевтическим фирмам это не выгодно, ведь вода и соль - древнейшие из лекарств. Да еще и самые дешевые...

КСТАТИ

Шоколад и яблоко - лучший дуэт для сердца

Английские ученые подобрали довольно неожиданные пары продуктов, которые вместе действуют на организм в разы эффективнее

Мы уже писали, что некоторые продукты, например, помидоры и растительное масло, настолько хорошо дополняют друг друга, что их польза для организма возрастает в разы. Один из самых полезных завтраков - яичница с помидорами, потому что селен, содержащийся в томатах начинает активно работать вместе в витамином Е, который в больших количествах содержится в яйцах и растительном масле. А содержание ликопина - полезное вещество для тех, кто не хочет стареть, - в разы увеличивается именно в обработанных, например, слегка пожаренных или в тушеных томатах. Если же вы сделаете омлет с помидорами и брокколи, то такое сочетание очень эффективно борется со свободными радикалами и служит настоящим щитом для развития рака. Так что возьмите на вооружение.

Между тем, ученые не оставляют попыток найти самый-самый полезный дуэт продуктов. И предлагают такие сочетания:

+ Тушеная красная фасоль и свежий красный болгарский перец - при совместном употреблении усваивается в два раза больше минералов.

+ Темный шоколад и яблоки - этот дуэт эффективно предотвращает затвердевание тканей артерий и в целом способствует оздоровлению сосудов.

+ Куркума и черный перец. Сама по себе куркума - это отличный борец со старческим слабоумием (см. выше). А в дуэте с черным перцем отлично активирует метаболизм и действует как противовоспалительное, антисептическое и антибактериальное.