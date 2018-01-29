МОК не допустил до Олимпиады 22 российских наставников и 6 медработников

29 Янв. 2018 2018-01-29T13:04:32+03:00

Урезав списки спортсменов из России, в МОК запретили участвовать в Олимпиаде и ряду тренеров. Фото: REUTERS

Больше всего среди всех видов спорта у нас пострадал биатлон

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Международный олимпийский комитет, после того как отстегнул от Игр 111 наших спортсменов, теперь открыл охоту на российских тренеров. По предварительной информации на Олимпиаду в Южную Корею не смогут поехать 22 тренера и 6 врачей из сборных команд по разным видам спорта.

Больше всего пострадал биатлон: МОК прислал приглашение лишь на двоих тренеров - на наставника мужской сборной Рикко Гросса и руководителя женской половины команды Николая Загурского. Впрочем, и спортсменов у них осталось всего четверо - Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Других наших стреляющих лыжников, во главе с Антоном Шипулиным, на Олимпиаду не пустили.

Похожая ситуация и в обескровленной сборной по конькобежному спорту. Вместе с лидерами команды Юсковым и Кулижниковым черную метку получил и главный тренер Константин Полтавец. А работать на Играх будут лишь Сергей Клевченя и Роман Данилов.

Осколки команды по шорт-треку, оставшиеся без Виктора Ана и еще восьми спортсменов, едут в Пхенчхан тоже с двумя тренерами.

До конца непонятна ситуация с лыжными гонками. Пока на Игры получили приглашения 12 спортсменов, хотя изначально было 20 квот. С ними в Пхенчхан собираются поехать 12 человек - тренеров, сервисменов, врачей-массажистов.

«Ни одному из тренеров, работавшим со сборной в Сочи, не пришло приглашение на Игры. Также приглашения не получили врачи и массажисты, которые тоже были на Олимпиаде в 2014 году». - сказала президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.