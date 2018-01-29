Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через приложение "Я инспектор"

29 Янв. 2018 2018-01-29T17:17:04+03:00

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Пожаловаться на задержку или невыплату зарплаты теперь можно с любого смартфона. Для этого надо скачать в App Store или Google Play бесплатное приложение «Я — инспектор». И жалуйтесь прямо в трудовую инспекцию.

Изначально приложение было создано для того, чтобы граждане — не обязательно сами работники - сообщали об опасных для жизни и здоровья нарушениях охраны труда на строительных площадках. Увидел, что кто-то работает на высоте без страховки, сфоткал на мобильник, записал адрес — и через приложение переслал инспекторам.

Теперь Роструд решил расширить функционал своего мобильного помощника. В нем стали доступны темы «Задерживают зарплату», «Произведены удержания из зарплаты», «Не оплачена сверхурочная работа», «Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством».

Жалобы автоматически попадают в территориальный орган Роструда в соответствующем регионе. После чего, как и обещано, работодателя ждет проверка.

Мы тоже проверили - как работает приложение. Все просто: выбираете, что вас волнует - «Оплата труда» или «Охрана труда», наиболее подходящую тему (например, «Задерживают зарплату») и описываете свой случай. Кстати, народ уже активно жалуется. Самая расхожая ситуация, судя по ленте проблем (она видна прямо в приложении), - задержали выплаты или выплатили не все положенное при увольнении.

Важный момент: чтобы воспользоваться приложением, надо быть зарегистрированным на портале госуслуг. Именно с логином-паролем от госуслуг вы и заходите в «Я-инспектор».