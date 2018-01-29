2018-01-29T15:36:16+03:00
Общество

Россияне назвали нужные стране законы

Людей волнует качество лекарств и безнаказанность автохамов
Роман ГОЛОВАНОВ
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Россияне назвали самые нужные законы, которых ждут от депутатов.Россияне назвали самые нужные законы, которых ждут от депутатов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Граждане не хотят, чтобы депутаты Госдумы рубили все проблемы надуманными запретами ради хайпа. Россияне назвали реальные законы, которые должны повлиять на их жизнь. Опрос проводил ВЦИОМ по заказу самих думцев.

1. Жесткий контроль качества лекарств от производителя до аптеки - 97%;

2. Запретить закрывать единственную в селе больницу без согласия жителей - 94%;

3. Ответственность за опасное вождение - 94%;

4. Защита прав потребителей в интернете - 79%;

5. Ответственное обращение с животными - 73%;

6. Ведение более дешевых невозвратных билетов на поезда - 71%;

- Нужен не пиар, а реальная работа от думцев, - поделился с «Комсомолкой» политолог Сергей Марков. - Люди хотят законы «прямого действия», которые будут влиять на социалку. Народу нужны простые законы и понятные. Ведь у нас проблема в том, что юристы и лоббисты могут везде найти лазейку. Нельзя делать некачественные лекарства, но хитровыдуманные специалисты берут и обходят правила. Еще, думаю, надо разобраться с очередями в больницах, нужна система, по которой человек не будет месяцами дожидаться нужно процедуры.

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