Ловля клиентов на "скидки". Как магазины меняют цены к распродажам

29 Янв. 2018 2018-01-29T16:12:34+03:00

Часто магазины завышают цены, уверяя покупателей в том, что на самом деле раньше этот товар стоил еще дороже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маркетологи уже давно поняли, что покупатели падки на "выгоду" и активно этим пользуются, устраивая "Черные пятницы" и "Киберпонедельники"

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Для многих уже не секрет, что опытные маркетологи активно пользуются желанием людей приобрести товары подешевле, чтобы урвать свою выгоду. В целях привлечения клиентов магазины устраивают различные акции, такие как "Черная пятница" или "Киберпонедельник", когда цены на продукцию, казалось бы, заметно снижаются.

Однако не все компании действуют добросовестно, есть и такие, которые просто обманывают покупателя, заманивая его "желтыми" ценниками. И хорошо, если от своего приобретения человек ничего не потеряет, но ведь некоторые и вовсе уходят в минус.

Специалисты Hi-Tech Mail.Ru сравнили цены в некоторых магазинах до того, как там были объявлены скидки, и после. В результате нескольких ритейлеров удалось поймать на обмане.

Так, на одном из сайтов кофемашину, которая ранее якобы стоила более десяти тысяч рублей, в "Киберпонедельник" предлагали приобрести всего за 6 590 руб. Казалось бы, какая выгода, но просмотр архивной версии этой страницы свидетельствуют о том, что ранее аппарат стоил еще дешевле - 5959 рублей. В данном случае продавец не просто преуменьшил размер скидки, а решил переписать ценник в еще большую сторону.

Аналогичные ситуации наблюдаются и у других ритейлеров. Многие из них обманывают покупателей на несколько сотен рублей. Пусть это не так много, но обидно! Ведь даже, если товары на разных сайтах стоят одинаково, человек все же приобретет тот, где написано "скидка", все же возможность сэкономить делает шоппинг привлекательнее.

Пользуясь этим, компании немного завышают цены, приводят вымышленную выгоду, которую вы получите от покупки и запускают очередную акцию.

Есть конечно же и те магазины, которые правда стараются порадовать покупателей честными скидками. Такие даже могут уходить в минус лишь бы привлечь новых клиентов и подняться чуть выше в поисковых запросах. Но отличить добросовестных продавцов от обманщиков не так-то просто. Поэтому перед совершением важной и, тем более, дорогостоящей покупки стоит внимательной проследить динамику цен.