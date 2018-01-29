Жить будем без снега, зато с мигрантами

29 Янв. 2018 2018-01-29T16:32:32+03:00

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Трамп говорит о глобальном потеплении (мол, почему ж так холодно зимой, где оно, заждались!). В Давосе говорили о глобальном потеплении (хотя на Всемирный экономический форум богатые и знаменитые его участники добрались, едва миновав лавины. А в соседнем Церматте тысячи туристов в плену у снежных завалов, все дороги закрыты). В ООН его обсуждают.

Меняющийся климат давно уже касается не только ученых, но и всех без исключения насущных тем: от беженцев до зимних олимпийских игр. Но об этом чуть позже, а пока - немного цифр и фактов.

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2017 год вошел в тройку самых жарких по средней температуре на Земле. Этот факт подтвердили и Всемирная метеорологическая организация ООН, и NASA. А тройку составляют три последних года - 2015, 2016 и 2017-й. Мало того: если за всю 150-летнюю историю наблюдений за погодой выбрать 18 лет с самой высокой температурой, окажется, что 17 из них пришлись на 21 век. Проще говоря: все последние годы - и есть самые теплые.

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Минувший год формально рекорда не побил - самым жарким остался 2016-й. Но климатологи уточняют: тот рекорд установлен с “допингом” в виде Эль-Ниньо (это природное явление, связанное с колебаниями температуры воды в экваториальной части Тихого океана, наблюдается не ежегодно, с разной периодичностью - Ред.). А сейчас все по-честному. 2017-й - самый теплый из всех лет, когда Эль-Ниньо не работало обогревателем для всей планеты. Он на 0,46 градуса жарче по сравнению со средней температурой за 30 лет (1981 - 2010) и на 1,1 градуса теплее, чем климат 19 века.

Среднюю температуру, кстати, считают по данным 6 тысяч метеостанций во всех уголках земного шара, учитывают и температуру поверхности океана, которую измеряют суда и метеобуи, и наблюдения полярных станций, и даже температуру воздуха на высоте от 3000 до 10000 метров - там, где летают самолеты.

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Росгидромету есть чем крыть: в области глобального потепления мы впереди планеты всей. В России 2017-й оказался самым теплым в истории. Главные положительные аномалии наблюдались в Арктике - там средняя температура на 3 - 4 градуса выше, чем обычно. В Сибири и на севере Дальнего Востока средняя температура с января по март зашкалила за климатические нормы на 2 градуса. На европейской части страны погода в уходящем году тоже теплее нормы, хоть и "всего"на 1 градус. Нормы эти для каждого региона, разумеется, свои.

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135 миллиардов долларов выплатили страховые компании после стихийных бедствий в 2017 году (данные компании Munich Re). И это тоже рекордная сумма в истории мировой экономики. Самые разорительные - ураганы “Ирма” и “Харви”, а также землетрясение в Мексике. В целом же ущерб от погодных напастей в прошлом году - 330 миллиардов долларов. Серьезнее, $354 млрд., был лишь в 2011 году, когда случилось землетрясение в Японии и Фукусима.

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710 природных катастроф произошло в 2017 году - при том что в среднем случается 605. Собственно, это и есть главная проблема меняющегося климата. Если бы просто теплело - полбеды. Но погода становится все более экстремальной и непредсказуемой. И влияет буквально на все - политику, экономику, спорт, еду…

Беженцы: +20 градусов - иначе в Европу

Беженцы - одна из самых острых проблем Европы. И их количество зависит не только от войн и государственных переворотов. Но и от погоды. Во всяком случае, исследователи из Университета Коламбии Ануш Миссирян и Вольфганг Шленклер утверждают, что это так. Они посмотрели, как в 21 веке, с 2000 по 2014 год, менялся климат в 103 странах мира. И сопоставили с числом заявок на предоставление убежища в Евросоюзе от граждан этих государств. Каждый год подавали в среднем 350 тысяч прошений. В 2015 и 2016 годах по полмиллиона - из-за войны в Сирии. В итоге данные за эти два года в исследование вообще не вошли, потому как если война, то не до жары и дождичков. Но другие политические события и экономические условия учли. Где революция случилась, а где финансовый кризис грянул... В любом случае: связь между климатом и стремлением во что бы то ни стало покинуть страну прослеживается!

“Точка устойчивости” - плюс 20 градусов. Причем не везде, а в важнейших сельскохозяйственных районах страны. Как только средняя температура становится выше или ниже, поток беженцев тут же растет. Чем сильнее температура отклоняется от +20, тем активнее жители ищут счастья в Европе. Конечно, они не пишут в заявках: погода у нас плохая, пустите к вам. Меняющийся климат - часть сложного клубка проблем. Он влияет на экономику и уровень жизни (самый простой пример - неурожай из-за засухи), ощущение безопасности и стабильности, а все это вместе - и на политику.

Прогноз? “Климатических беженцев” с каждым годом будет все больше. Если сбудется самый апокалиптический сценарий и к концу 21 века средняя температура на Земле вырастет на 5 градусов, то число беженцев вырастет втрое. Если потепление ограничится ростом на 2 градуса (такова цель Парижского соглашения по климату), то “всего” на 30 процентов.

Зимние олимпиады: снега на всех не хватит

Еще одна тема с первых полос - скандал с недопуском сборной России на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан. А между тем лыжни и бобслейные трассы тоже под угрозой из-за глобального потепления! К 2040 - 2070 году подходящих для проведения зимних Олимпийских игр мест на планете останется не так уж много. К такому выводу пришел Дэниэл Скотт, профессор географии Университета Ватерлоо (Онтарио).

Он смоделировал, какой станет погода во всех столицах белых Олимпиад - начиная с французского Шамони, где прошли первые зимние Игры 1924 года, до российского Сочи и корейского Пхенчхана. Так вот: если к середине века средняя температура на Земле вырастет на 2 градуса (а такой сценарий есть), то ни у нас в Сочи, ни в немецком Гармиш-Партенкирхене, ни в канадском Ванкувере, ни в американском Скво-Велли провести олимпийские турниры будет невозможно. Как и в Осло, Шамони, Гренобле и Сараево. Слишком тепло, слишком мало снега. Да, фигуристам и хоккеистам все равно, у них искусственный лед. Но трассу для слалома-гиганта или 50-километровый лыжный марафон под крышу не перенести, рассуждает Скотт.

Да и просто катание на горных лыжах станет экзотическим удовольствием. Снежный сезон на курортах к 2050 году станет вдвое короче, а к 2080 году - на 80%. Скотт говорит об американских горах, но в Альпах и на Кавказе ситуация похожая.

Сэндвичи опаснее машин

У британских ученых, разумеется, тоже есть исследование на животрепещущую тему. О том, виноваты ли в глобальном потеплении…сэндвичи. Да, отвечают в Университете Манчестера! Оказывается, они настоящие монстры: все сэндвичи королевства вместе взятые в ответе за выбросы такого же количества углекислого газа, как 8,6 миллионов автомобилей. А сэндвичей британцы съедают 11,5 миллиардов штук в год, половину из них делают дома, вторую покупают.

Ученые под руководством профессора Адисы Азападжич дотошно изучили жизненный путь 40 видов сэндвичей, продающихся в Манчестере (представляю, как язвили коллеги, когда они отправлялись на полевые работы). Каков рецепт, где берут продукты, как упаковывают, как привозят в магазины и кафе, где хранят, куда выбрасывают просроченные. На каждом этапе так или иначе в атмосферу попадает углекислый газ, усиливающий парниковый эффект - от перевозки на автомобилях-рефрижераторах до переработки пластиковых отходов. Опаснее всех для климата оказались магазинные сэндвичи с яйцами, беконом и сосисками. Съел такой, считай, 19 км на машине проехал - по количеству добавленной в воздух углекислоты. А самые экологичные - домашние бутерброды с сыром и ветчиной. Берегите природу, делайте сэндвичи дома, советуют ученые.