29 Янв. 2018 2018-01-29T19:33:56+03:00

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Спектакль был создан год назад и впервые сыгран 25 января, в день 79-летия Высоцкого. С первых же показов постановка пользуется невероятным успехом у зрителей. Кремлевский дворец – необычный выбор для показа музыкального спектакля драматического театра, но есть в этом своя, красивая драматургия, о чем рассказал режиссер постановки Сергей Безруков:

- На своих концертах Высоцкий говорил: «Пожалуйста, включите свет в зале, у нас ведь не такой концерт, как в Кремле, туда меня еще не пускают...» Московский Губернский театр поставил задачу – 80- летие Высоцкого отметить в Кремле. Нас пустили.

«Рождение Высоцкого» состоялось в Кремлевском дворце. Фото Ксении Угольниковой

И это, конечно, для драматического артиста совершенно уникальное ощущение и серьезное испытание – выходить на эту огромную сцену и видеть перед собой огромный зал, шесть тысяч пар глаз. И, конечно же, добавится трепет от того, что спектакль о Человеке-легенде Высоцком мы играем в этом уникальном месте в особый день, когда Владимиру Семеновичу исполнится 80 лет. Его нет с нами почти 40 лет, но он до сих пор жив, его творчество актуально и востребовано, – и распроданный многотысячный зал тому доказательство, - сказал Сергей Безруков.

Создатели спектакля пытаются ответить на вопрос: как рождается легенда? Образ Высоцкого не отдан конкретному актеру, - он возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. Спектакль создан при участии Дома Высоцкого на Таганке. А поставил его Сергей Безруков.

Спектакль был создан год назад и впервые сыгран 25 января, в день 79-летия Высоцкого. Фото Ксении Угольниковой

Отпраздновать 80-летие поэта на спектакль в Кремлевский дворец пришли почетные гости. Пришел и близкий друг Высоцкого - золотопромышленник Вадим Туманов, которому Владимир Семенович посвятил песни «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…». Нелегкая судьба Туманова легла в основу книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Чёрная свеча». К слову, Туманов уже смотрел эту постановку Московского Губернского театра и остался под большим впечатлением:

- Спектакль чудесный, очень интересные актеры, я давно не видел так много прекрасных личностей сразу, совершенно точно», - сказал он.

В финале, чтобы подчеркнуть современность творчества Высоцкого, его самые популярные песни прозвучали в стиле рок в исполнении Сергея Безрукова, Веры Шпак и Михаила Шилова, а Андрей Исаенков прочитал стихотворение «Из дорожного дневника» в стиле рэп.

- Чего только не говорили о Высоцком, и при жизни, и после, но как говорил Булат Окуджава: «Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил. Как умел – так и жил, а безгрешных не знает природа». Главное – это что человек оставил после себя. После Высоцкого осталось более 600 песен, которые благодаря современному звучанию не теряют своей актуальности и по сей день, - подчеркнул режиссер спектакля Сергей Безруков.