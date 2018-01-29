2018-01-29T20:09:55+03:00
Звезды

Дмитрий Тарасов обвенчался и сыграл роскошную свадьбу с моделью Анастасией Костенко

Бывший Бузовой женился в третий раз, но впервые прошел церковный обряд бракосочетания
Петр СИМОНОВ
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко по официальной версии встречались до свадьбы годаДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко по официальной версии встречались до свадьбы годаФото: Instagram.com
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Теперь можно сказать, что футболист женился на Анастасии Костенко трижды. 9 января 2017 года они отправились в ЗАГС, но никаких гуляний не устраивали. А сегодня стало известно о том, что Дмитрий Тарасов еще и обвенчался, а после началось широкое празднование свадьбы.

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Поздравляю брат! @tarasov23 @kostenko.94 #да_тарасовы
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Дмитрий Тарасов знаменит не только своими спортивными заслугами. Игрок «Локомотива» 4 года прожил в браке с Ольгой Бузовой, превратив свою личную жизнь в филиал «Дом-2». В конце 2016-го брак развалился. До Ольги у него был еще один неудачный брак с Оксаной Осинкиной, которая 8 лет назад родила спортсмену дочь Ангелину.

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#тарасовы#пишитечтохотите#намвсеравно#мысчастливы
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Жениться в третий раз 30-летний Тарасов решил на простой и очень красивой девушке из небольшого городка Сальск в Ростовской области. Именно с Анастасией Костенко он впервые прошел церковный обряд бракосочетания. Поэтому 23-летняя модель теперь по всем традициям жена одного из самых известных футболистов России.

За день до роскошной свадьбы Анастасия Костенко выложила фото в белом платье (наверное, это была репетиция).

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Mood Photoshooting for wedding magazine from 11/07/2017 #tomorrow
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А в понедельник, 29 января, по всему звездному Инстаграму разлетелись снимки со свадьбы модели и спортсмена.

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DRIP
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В первой половине дня пара венчалась в Храме Сорока Мучеников в кругу самых близких и родных.

А торжественные свадебные гулянья решили устроить в банкетном зале люксовой пятизвездочной московской гостинице «The Ritz-Carlton». Среди тех, кто выкладывает фото, разумеется множество моделей-подруг Костенко.

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#fresh
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Друзья Дмитрия Тарасова блогер Амиран Сардаров, рэперы Мот и T-killah, его товарищи-футболисты также публикуют в соцсетях отчетные фото со свадьбы.

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Поздравляем молодых)! Так трогательно наблюдать со стороны гостя) на нашей свадьбе я ничего не помню, все пролетело от волнения мгновенно незаметно а тут и поплакать захотелось) #тарасовы @tarasov23 и @kostenko.94
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Платье участницы «Мисс Мира-2014» от России сказочно красиво. А Дмитрий Тарасов светится от искреннего счастья.

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Let s get it started #тарасовы
142 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко по официальной версии встречались до свадьбы года. Однако о том, что футболист встретил модель еще до разрыва с Ольгой Бузовой, слухи ходили долго и упорно. Познакомились будущие молодожены в компании общих друзей. На пути к женитьбе им предстояло пройти немало сложностей. Хотя бы потому, что Тарасову и его новой любви по инерции до сих пор не дают прохода журналисты и фанаты Бузовой. Звезда телестройки, а теперь и поп-сцены, кажется, до сих пор не остыла. Поэтому ждем реакции Ольги.

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