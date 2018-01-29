Сирийцы в Сочи: новая надежда на политический выход из кризиса

29 Янв. 2018 2018-01-29T23:42:07+03:00

Мероприятие утвердили ещё в декабре 2017-го на встрече стран-партнеров. Тогда же определились и с форматом Фото: Аббас ДЖУМА

Сотни журналистов со всего мира прилетели в город-курорт, чтобы понаблюдать за тем, как более полутора тысяч сирийцев снова пытаются договориться

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В Сочи прошел первый день Конгресса сирийского национального диалога (КСНД), инициированного Россией. Мероприятие утвердили ещё в декабре 2017-го на встрече стран-партнеров. Тогда же определились и с форматом - это не создание ещё одной переговорной площадки, а помощь уже имеющейся в Женеве, где участники на протяжении многих лет топчутся на одном месте.

В целом, конгресс - это логичное и необходимое продолжение начатого Москвой процесса по выводу войск из Сирии. Можно сказать, что это воплощение в реальность слов президента России о том, что острая фаза конфликта позади и надо приступать к политическому урегулированию.

Из Дамаска уже прибыли самолёты с представителями арабской республики. У них разные политические и религиозные взгляды, разные требования и предложения. Но их объединяет одна общая усталость от войны и кровопролития на родине. Ведь сирийский конфликт длится дольше Второй мировой - уже семь лет. В результате погибли несколько сотен тысяч сирийцев. Миллионы покинули страну - сегодня в Сочи решается и их судьба.

О ЧЕМ БУДУТ ДОГОВАРИВАТЬСЯ?

Все просто - о том, как быть дальше. Ведь война рано или поздно пройдёт, а люди останутся. И им надо будет как-то вместе жить и работать.

- На повестке дня подготовка новой конституции, организация всеобщих выборов, решение гуманитарных проблем, разработка долгосрочной комплексной программы реабилитации страны, - рассказал еще в середине декабря прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иными словами, в Сочи постараются найти точки соприкосновения, которые так и не удалось отыскать в Вене 25-го и 26-го января (там прошла специальная встреча по Сирии в рамках Женевского процесса). В частности, по будущему президента Башара Асада, на уходе которого упорно настаивает оппозиция.

В Москве с самого начала понимали, что к этим вопросам придется вернуться. Поэтому из всех многочисленных участников сирийского кризиса только Россия и Иран последовательно выступали за политическое решение конфликта. И не только выступали, но и организовали реально действующие для этого площадки. Например в Астане, где проходят самые адекватные и результативные на общем фоне переговоры. Теперь весь мир пристально следит за Сочи.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ КСНД

Прежде всего, в его масштабах. Мы видим не просто диалог между сирийской властью и оппозицией. В Сочи съехались представители самых разных политических, гражданских, этнических и конфессиональных групп. Кроме того, все они согласились на участие в форуме без каких-либо предварительных условий. Это вселяет надежду на то, что впервые за много лет большинство переговорщиков заинтересованы, прежде всего, в благополучии Сирии и сирийского народа, а не только в своем собственном.

Таким образом, конгресс можно мысленно разделить на две части: конгресс-формат и конгресс, как конкретное мероприятие. На формат возлагаются большие надежды, так как его гарантами выступают Россия, Иран и Турция. Что же касается конкретного форума, большинство экспертов сходятся во мнении, что одного дня мало для того, чтобы ответить на все вопросы. Кроме того, сочинские переговоры омрачены бойкотом части сирийской оппозиции и событиями в городе Африн, где турецкая армия атаковала курдов. Теперь участие в конгрессе последних под вопросом. А это серьезный удар по имиджу мероприятия, ведь курды контролируют почти весь север Сирии и представляют серьезную силу, которую нельзя игнорировать.

- Мы исходим из того, что не существует другого решения, кроме политического, - говорит один из самых известных ливанских военкоров Хусейн Муртада. - Мы верим России. Мы видим, что она и союзники сделали невозможное буквально за год. В результате переговоров в Астане было создано три зоны деэскалации и установлен режим прекращения огня. К этому и близко не подошли в Женеве за много лет. Конечно, никто не говорит, что мы все решим сегодня-завтра. Только для того, чтобы сформировать конституционный совет, потребуются долгие месяцы. Но первый шаг, считайте, уже сделан.