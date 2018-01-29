Навальный, клюква и мороз

29 Янв. 2018 2018-01-30T00:34:58+03:00

Судя по публикациям в европейской прессе, главной помехой для оппозиционеров был не «кровавый режим», а русский мороз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Западные СМИ выдали удивительно одинаковые репортажи с воскресной акции блогера- оппозиционера. С чего бы это?

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Если бы я писал пародию на сюжеты западных коллег, прошедшая 28 января (откровенно скучная и малочисленная) «забастовка» сторонников Алексея Навального выглядела бы так:

«Несмотря на снежные бураны, которые занесли Москву, и кордоны КГБ, тысячи и тысячи свободных людей попытались прорваться к Кремлю, имея в руках лишь транспаранты и айфоны - оружие современного русского оппозиционера. Молодых людей со светлыми лицами объединяло одно - желание перемен и шапки-ушанки, которые, впрочем, не спасали от мороза - в этот день в Москве термометр опустился аж до -4. Но благодаря погоде отважные оппозиционеры смогли избежать встреч с голодными медведями, которые в это время спали в своих берлогах в лесу «Сокольники». В обнимку с балалайками и водкой».

И эта пародия была бы недалека от оригинала, который, словно написанный по одной методичке, щедро расплескался по западным СМИ. Судите сами:

New York Times: «Протестующие по всей России не испугались мороза и выступили против отсутствия альтернативы».

Agence France-Presse: «Тысячи людей, не побоявшись мороза, организовали митинги в дюжинах городов против».

Bloomberg: «Несколько тысяч россиян, не дрогнув перед отрицательными температурами, вышли протестовать».

В своей пародии я, пожалуй, даже сгустил краски. Потому что, судя по публикациям в европейской прессе, главной помехой для оппозиционеров был не «кровавый режим», а русский мороз. Который добавил драматургии в и без того тревожное повествование, в котором фигурируют где 4000, где 2000 человек на московском митинге. Хотя там и тысячи не набралось. А о степени холода красноречивее всего, пожалуй, говорит отсутствие вообще любых головных уборов на половине участников акции. Но без драматизма кому будет интересно заштатное шествие растерявшего всю свою популярность блогера-оппозиционера.