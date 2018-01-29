Виталина - о Джигарханяне: «Он ведет себя как нашкодивший кот»

29 Янв. 2018 2018-01-29T22:27:04+03:00

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Для этого Виталина пришла на программу «Пусть говорят» на Первый канал, чтобы покаяться и получить прощение у своего мужа. А при благоприятных обстоятельствах, возможно, и отменить развод, который должен состояться 31 января.

- Я его жду каждый вечер дома, - призналась Виталина с телеэкранов. - Я не выписывала его из квартиры. Это его дом. Я не подавала на развод. Заявление от имени Армена Борисовича подал его адвокат. Я просто хочу поговорить с мужем, который сейчас живет в съемной квартире. Я буду его ждать. И буду нести за него ответственность.

Мне был 21 год, когда начался наш роман, сейчас мне 39 год. Этого времени достаточно для проверки чувств. Если бы хотела его бросить, давно бы это сделала. Я любила Армена Борисовича, это точно. А вот любил ли он меня – это вопрос. Скорее, он во мне нуждался. Особенно после второго инсульта. Армен Борисович мной пользовался, если говорить цинично. Если бы меня не было рядом тогда, его бы сейчас не было на свете. Я день и ночь за ним ухаживала, была его сиделкой, медсестрой, секретарем, водителем. Была дня него всем. Такие вещи можно делать только по любви.

- Для вас эта скандальная история про что: про любовь, корысть или предательство? - спросил Виталину ведущий программы Дмитрий Борисов.

- Для меня - история любви, а для Армена Борисовича, скорее всего, - это история раздела имущества. Я уверена, что спустя время он мне позвонит. Так уже было, когда по его желанию мы не общались полтора года. Но потом он позвонил. И мы встретились как будто бы ничего не было. Сейчас он ведет себя как нашкодивший кот. Он часто говорит, что он не может мне простить. Я хочу его спросить: что именно он не может мне простить?

- «Враг, вор, убийца должен быть наказан», - так говорит о вас Джигарханян.

- Когда мы познакомились, он пригласил работать в театре свою сестру Нару Борисовну. А потом ее выгнал. Так же выгнал из театра Степана, сына Татьяны Сергеевны, своей второй жены. Вначале приглашает – потом выгоняет. То, что сейчас такая же история произошла со мной, я не удивляюсь.

- Может быть, он давно не играл новых ролей. А теперь у него - новый образ. Интересно, наверное, в обычной жизни почувствовал сильные эмоции.

- Играть и режиссировать ему никто не может запретить, хотя лично мне эта игра не нравится. Не по своей воле я стала главная героиня этой скандальной пьесы.

Виталина пришла на программу «Пусть говорят»Фото: скриншот видео

- А кто был главой семьи?

- Только он. Недавно Армен Борисович заявил, что он не против, чтобы завести со мной ребенка. Когда он высказал такое желание, ему объяснили, что это возможно... Но ревновать меня у него не было оснований.

- Вы будете бороться за своего мужа?

- Я буду идти дальше. Но бороться за то, чтобы он был рядом со мной, невозможно. Это должно быть обоюдное желание.

- Удивительно, что в театре Джигарханяна, где два года вы работали директором, вас никто не поддержал из актеров…

- Мне это очень обидно. У меня нет обиды на администрацию, но актеры, хотя бы могли сказать мне спасибо. При моей руководство их зарплаты выросли почти в два раза. Средняя зарплата стала 54 тысячи рублей вместо 32 тысячи, как было раньше. Все актеры были уволены по желанию Армену Борисовичу. Просто им выгодно говорить, что их уволила я, а не Джигарханян. У меня есть все основания презирать коллектив этого театра, кроме его администрации.

- Ну а где пресловутые миллионы, где деньги, Виталина? Вы говорите, что спасли театр от налоговых недоимок. А в театре говорят, что наоборот вы вывели в офшоры 80 миллионов рублей…

- Это государственный театр, который жил на бюджетные деньги. Если бы я вывела 80 миллионов, а это головой бюджет театра, никто бы в течение года не получал зарплату.

- Вы хотите примирения с Арменом Борисовичем?

- Я хочу выяснить с ним отношения...

В конце передачи ведущий Дмитрий Борисов намекнул, что возможно, он сможет устроить встречу Виталины и Джигарханяна и дать им возможность высказать друг другу претензии. Продолжение самой громкой скандальной истории следует.

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