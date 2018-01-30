Лучших студентов Тимирязевской академии наградили поездками в Карелию

30 Янв. 2018 2018-01-30T01:04:31+03:00

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Незабываемые каникулы ждут самых активных и талантливых студентов Тимирязевской академии: 14 лучших учащихся главного аграрного вуза страны – представители всех факультетов университета – отправились в туристическую поездку в Карелию. Ребята проведут 10 дней на турбазе «Большое приключение» возле города Сегежа. Накануне путешествия в край тысячи озер со счастливчиками встретилась ректор РГАУ-МСХА Галина Золина и пожелала ребятам легкой дороги и отличной поездки.

Во время каникул тимирязевцы не только отдохнут, но и приобретут полезные навыки. Студентов ждет трехдневный поход с инструкторами и познавательными мастер-классами, во время которых ребята научатся ориентироваться на местности и ремонтировать туристическое снаряжение в походных условиях, попробуют свои силы в бобслее и лыжных гонках, а так же сдадут экзамен на права категории «У» (упряжка).

- Для меня путешествия — самое лучшее времяпрепровождение, - поделилась первыми впечатлениями от поездки студентка факультета природообустройства и водопользования Дарья Горошкина. - В походах и туристических поездках стремительно растешь, развиваешься и обогащаешься. Благодаря нашей любимой Тимирязевке мне посчастливилось отправиться в Карелию. Наша турбаза окружена лесом, мы сидим в большой приятной кампании, пьем чай, смотрим на идущий пушистый снег, вдыхаем свежий воздух и наслаждаемся красотами местной природы.