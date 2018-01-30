Елена Яковлева: В отпуске смотрела телевизор. Про бедного Джигарханяна наслушалась столько всего...

30 Янв. 2018 2018-01-30T02:08:30+03:00

Изменить размер текста: A A

С Еленой Яковлевой мы встретились в конце января, сразу после ее каникул во Вьетнаме. Вернулась, а тут новый сезон «Склифосовского» в самом разгаре.

- Русские туристы на отдыхе не мучили?

- Во Вьетнаме еще остались места, где их нет. Я отдыхаю именно в таком - беру отдельное бунгало, много времени провожу на пляже: купаюсь, загораю, книжки читаю.

- Телевизор смотрели?

- В Москве мне его смотреть некогда, а вот в отпуске включала российские каналы. За минувший месяц я наслушалась про бедного Джигарханяна столько всего! Мне просто некуда было время девать в отпуске, поэтому и смотрела все эти истории. Люди специально следят за всем этим?! Не знаю, что с этим делать... Разобраться в этих шоу все равно не получается, потому что у каждой стороны своя правда. Телевизор - сложная штука, которая на людей влияет. Хотя молодежь телевизор уже не смотрит, она вся в интернете.

- Как вам переход Андрея Малахова с Первого канала на «Россию 1»?

- Я об этом узнала недавно. Шла на ток-шоу. Пришла - вижу, ведущий уже не тот. Думаю, заткнусь и буду сидеть молча.

- Успех сериала «Склифосовский» психологи объясняют тем, что люди боятся плохих врачей. Многие понимают, что судьба человека - это имя и фамилия врача, к которому попадешь, если не дай бог что-то случится. Телезрители смотрят и мечтают встретить докторов из «Склифа».

- Да, люди боятся, что им не окажут должного внимания, если что-то случится. Когда я смотрела сериал «Доктор Хаус», то думала: вот, если заболею, только к нему хочу попасть. Теперь люди смотрят «Склифосовского» и думают: вдруг не только в сериале есть такие фантастические доктора? Может, и в той больнице, куда я попаду?

- У вас есть любимые врачи в Москве? Своя клиника?

- Нет! Как всегда, пока жареный петух кое-куда не клюнет, я к доктору не иду. Сейчас больше месяца мучаюсь с отитом. Лечу его, но ничего не помогает, а вот пойти и обследоваться нет времени. Пропила антибиотики, капли капаю в ухо. 1 февраля вернусь с гастролей и побегу к врачу. Я, как всегда, жду: вдруг само пройдет, вдруг рассосется.

- В последние месяцы вы начали активно вести Инстаграм.

- Уже жалею, что в это ввязалась. Поначалу понравилось, думала, что это интересно. Но обнаружила, что пока досмотришь эту ленту до хорошей интересной информации, красивой фотокарточки, то пройдешь через сотню селфи в лифте, узнаешь, кто и что ест-пьет. До такой степени скучно смотреть! В общем, не пошло.

- Многие артисты заводят страницы в соцсетях ради прибыли - один рекламный пост стоит от 100 тысяч рублей.

- Мне недавно об этом рассказали, стала обращать внимание - и действительно. Отлично, пусть зарабатывают...

«Склифосовский-6». Вторник - четверг, 21.00, Россия 1.