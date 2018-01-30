Фильм Хайо Зеппельта о допинге оказался «пшиком»: Родченков боится за себя и обвиняет сборную легкоатлетов

30 Янв. 2018 2018-01-30T09:04:30+03:00

Немецкий журналист попытался доказать вскрытие пробирок и раскрыть якобы тайны олимпийского движения, но у него это не особо хорошо получилось

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В ночь на вторник, 30 января, немецкий телеканал ARD явил миру очередную часть фильма о допинге в России. Журналист Хайо Зеппельт с раннего утра понедельника подогревал интерес к предстоящей премьере, анонсируя появление информатора ВАДА Григория Родченкова. Причем, как обычно, Зеппельт появился накануне важных событий — во вторник, 30 января, ожидается оглашение первых вердиктов CAS по апелляционным делам россиян.

Месяц назад МОК объявил о своем решении пустить наших спортсменов под нейтральным флагом на Игры в Пхенчхан. Что же началось с Хайо Зеппельтом! Накануне 5 декабря репортер во всеуслышание заявил, что Россию тотально отстранят от Олимпиады. Но - не угадал. И с тех пор писал у себя в Твиттере гневные посты о том, что это - результат сделки МОК и России. Естественно, не приводя никаких доказательств и навязчиво заставляя поверить ему на слово.

В новом фильме Зеппельта, состоящем из двух частей, у немецкого репортера не вышло «подорвать бомбу», как он ни старался. В тысячный раз он повторил тезисы из доклада Макларена, сопровождая их инсценировками того, что якобы происходило в антидопинговой лаборатории в Сочи. Ничего нового так и не показав. Зато мелькнул в кадрах латышский скелетонист Томас Дукурс, который в Сочи проиграл Олимпиаду нашему Александру Третьякову.

- Это больно, потому что я расту, прогрессирую. Но есть люди, которые просто воруют. Почему я должен таким доверять? - говорит Томас Дукурс, делая ну очень грустное лицо во время интервью на своей базе в Сигулде.

После этого Зеппельт пытается дозвонится до своего старого друга Григория Родченкова. Попутно показываются кадры, как немецкий журналист смотрит фрагменты фильма «Икар» Брайана Фогеля с участием беглого информатора ВАДА. Но, так и не поймав Родченкова по телефону, Зеппельт в итоге улетает в США. Там, в Нью-Йорке, адвокаты беглеца ему дают номер телефона, по которому он находит Родченкова. И тут начинается небольшое шоу. Экс-директор московской антидопинговой лаборатории так и не появляется в кадре и мы слышим лишь его голос.

- Алло, а это Григорий? - говорит Хайо Зеппельт.

- Да, я здесь, - раздается голос Григория Родченкова. И у него такой тон речи, будто он, неподготовленный, читает написанную для него речь с листочка бумаги.

На прошлой неделе в Спортивном арбитражном суде Родченков так и не смог предстать «лицом» перед спортсменами во время дачи показаний. И на экран было выведено закрытое плашкой изображение его лица, в кадре мелькали руки и был слышен голос.

- Я радуюсь каждому новому дню, радуюсь тому, что могу заниматься любимыми вещами. Но как я могу оценивать свою безопасность, если рядом со мной в любой момент может оказаться профессиональный киллер? - говорит голос Григория Родченкова на вопрос о том, как его дела в данный момент. Попутно обвинив всю сборную России по легкой атлетике в употреблении допинга с 2008 по 2012 годы. Не приводя никаких доказательств своих слов. Позднее адвокат Родченкова Джим Уолден заявляет, что теперь его клиент будет до конца своих дней бояться за свою жизнь.

Хайо Зеппельт, поговорив с голосом Григория Родченкова в Нью-Йорке в каком-то кабинете, улетает из США. Занавес.

Вторая и главная часть нового расследования Зеппельта — это попытка вскрыть пробирки после многочисленных бесед с анонимными информаторами. Они сообщили ему, будто отстраненный уже несколько лет доктор спортивной медицины Сергей Португалов изобрел препарат, который не фиксировался ни одним допинг-контролем. В фильме допинг-препарат тоже не появился.

И вот наступает кульминация — вскрытие пробирок! За сутки до премьеры фильма ARD Всемирное антидопинговое агентство выпустило пресс-релиз, в котором говорилось о возможной проблеме со вскрытием последней модели пробирок для допинг-проб. И в фильме настойчиво проталкивается тезис об этом. При этом, показываются кадры, где пробирки пытаются вскрыть ударом молотка, разрезать циркулярной пилой, расплавить стекло при помощи газовой горелки.

Фирма-производитель пробирок для допинг-проб уже официально заявила, что во время испытаний им не удалось вскрыть ни одной пробирки без нанесения повреждений. И в свою очередь главный эпизод второй части строится вокруг этого. Несколько пробирок в кадре закручиваются и ставятся в морозильную камеру в одну кучу с другими. Якобы после заморозки можно вскрыть без проблем баночки.

Затем, в следующем кадре Зеппельт выставляет перед собой с десяток контейнеров для допинг-проб и пытается вскрыть хотя бы один. С двумя этот трюк удается произвести. И это считает важным доказательством. Но в кадре мы так и не увидели, чтобы закручивались именно эти "сбойные" пробирки перед отправкой в холодильник. Так что здесь закрадываются сомнения в частоте эксперимента.

Фильмы Зеппельта уже не раз вызывали реакцию официальных лиц таких организаций, как ВАДА и МОК. И служили основанием для санкций в отношении российских спортсменов, в частности, отстранения сборной России по легкой атлетике. Но в этот раз выдать по-настоящему мировую сенсацию немцу, похоже, так и не удалось.