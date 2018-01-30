Елена Подкаминская тайно вышла замуж во второй раз

30 Янв. 2018 2018-01-30T14:29:34+03:00

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Судя по всему, после развода с первым супругом Александром Пляцевом актриса Елена Подкаминская решила больше никак не комментировать свою личную жизнь. Поэтому о том, что звезда «Кухни» вышла замуж журналистам стало известно чуть ли не через полгода после знаменательного события. Избранником красавицы- актрисы стал Денис Гущин, от которого Елена родила вторую дочь Еву.

На днях новость о том, что артистка действительно опять связала себя узами брака, подтвердил ее директор.

«Поздравить можно, Елена действительно замужем. В этом давно нет секрета, это так», — процитировал слова помощницы Елены OK!

Кстати, в начале этого месяца в соцсетях появился первый снимок Евы, младшей дочки Подкаминской. Многим звездам, принявшим решение не показывать детей до определенного возраста, очень сложно сдержать желание поделиться своим счастьем с окружающими. Вот и Подкаминская, которую переполняет материнская любовь, захотела показать поклонникам хотя быть часть «чуда», случившегося пять месяцев назад в её жизни. На фото, размещенном в соцсетях, кстати, показана и любимая игрушка Евы, а, по совместительству, символ 2018 года по китайскому календарю.

Ранее в интервью журналу ОК! актриса лишь немного рассказала о новом муже. Она призналась, что он не актер, и его совершенно не интересует публичность.

«И он против вторжения в наше личное пространство. Путать красную дорожку с семейной жизнью мы не планируем, - призналась Подкаминская.— Хочется уберечь себя и близких мне людей от ненужных разговоров и слухов. А что касается работы, конечно, счастливой возможности уйти в декрет и отключиться от дел у меня нет. Хотя ритм, безусловно, сейчас сбавлен. Поэтому вся надежда на крепкий тыл и поддержку родных и близких».