До Олимпиады 10 дней: Полетят ли российские болельщики в Пхенчхан

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:14:42+03:00

Россияне купили на 13% больше авиабилетов в Сеул, чем год назад

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Олимпиада - событие не только спортивное, но и туристическое. Поддержать свои команды, просто пожить атмосферой спортивного праздника в столицы Олимпийских Игр летят сотни тысяч болельщиков и туристов со всего мира.

А как будет в южнокорейском Пхенчхане? Поедут ли туда российские болельщики после всех скандалов с отстранением наших олимпийцев? Игры начнутся всего через десять дней, 9 февраля.

Авиабилетов в Сеул из России на "олимпийские" даты продано на 13% больше, чем в январе прошлого года, поделились статистикой эксперты туристического портала Biletix (Сеул расположен в 130 км от Пхенчхана, так что большинство спортсменов и туристов добираются в столицу Зимней Олимпиады именно черех столицу Южной Кореи).

Рост на 13 процентов - это явно не ажиотаж. А количество поисковых запросов от россиян и вовсе осталось на прошлогоднем уровне, констатируют в Biletix. Впрочем, у Aviasales совсем другие данные: билеты из России в Южную Корею россияне в преолимпийские месяцы искали в три раза чаще, чем год назад.

Возможно, такое расхождение объясняется специализацией сайтов: Aviasales - поисковик-агрегатор, и чтобы прицениться и просто полюбопытствовать, путешественники идут туда. А Biletix - онлайн-агентство, торгующее билетами, так что там большинство пользователей уже точно нацелены на поездку и покупку билета.

Больше всего билетов в Сеул на олимпийские даты купили жители Владивостока (42% от всех проданных авиабилетов), Хабаровска (31%), Иркутска (12%), Москвы (9%).

Если кто-то соберется в Корею в последний момент, за перелет из Москвы в Сеул и обратно придется отдать около 39 тысяч рублей, из Владивостока не в пример дешевле - от 14 850 рублей.