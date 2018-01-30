Лариса Гузеева оригинальным способом избавляется от соперниц

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:32:22+03:00

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Всякому терпению приходит конец, похоже, устала от двойников, которые пытаются нажиться на ее добром имени и актриса Лариса Гузеева. Ведущая «Давай поженимся» опубликовала на своей страничке видео, в котором записала себя с табличкой в руках на которой указан настоящий ее адрес в Facebook. "Все остальные - фейки. Не хочу, чтобы из вас делали дураков", -предупредила актриса в Instagram.

Кроме того, Гузеева вывела на чистую воду мошенниц, и даже назвала самую «буйную» страницу, на которую 365 тысяч человек.

"Она (автор фейковой страницы) отвечает за меня, пишет какие-то, глупости, несуразности. Мне просто стыдно", - пожаловалась Гузеева на обидчицу.

В конце видеопослания она обратилась за помощью к своим подписчикам, попросив всех вместе пожаловаться на лже-Гузееву, чтобы ее аккаунт заблокировали. И она больше не могла пользоваться добрым именем телеведущей в своих целях, - сообщает сайт Утро.ру.