Лариса Гузеева оригинальным способом избавляется от соперниц
Всякому терпению приходит конец, похоже, устала от двойников, которые пытаются нажиться на ее добром имени и актриса Лариса Гузеева. Ведущая «Давай поженимся» опубликовала на своей страничке видео, в котором записала себя с табличкой в руках на которой указан настоящий ее адрес в Facebook. "Все остальные - фейки. Не хочу, чтобы из вас делали дураков", -предупредила актриса в Instagram.
Кроме того, Гузеева вывела на чистую воду мошенниц, и даже назвала самую «буйную» страницу, на которую 365 тысяч человек.
"Она (автор фейковой страницы) отвечает за меня, пишет какие-то, глупости, несуразности. Мне просто стыдно", - пожаловалась Гузеева на обидчицу.
В конце видеопослания она обратилась за помощью к своим подписчикам, попросив всех вместе пожаловаться на лже-Гузееву, чтобы ее аккаунт заблокировали. И она больше не могла пользоваться добрым именем телеведущей в своих целях, - сообщает сайт Утро.ру.