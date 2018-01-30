2018-01-30T18:58:14+03:00
Политика

Путин поставил оценку за операцию в Сирии

Президент призвал внедрять опыт спецоперации в новую продукцию
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Теперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед, - заявил ПутинТеперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед, - заявил ПутинФото: REUTERS
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Выводы из сирийской военной кампании будут сделаны в самое ближайшее время. Начало этому процессу во вторник положил Владимир Путин, приехавший в Национальный центр управления обороной на военно-практическую конференцию по обобщению опыта и подведению итогов военной операции в Сирии.

- Разгром хорошо оснащенных группировок террористов продемонстрировал силу нашей армии и флота, - сказал Путин. - Ход операции показал традиционную надежность и эффективность российского оружия. Было применено 215 современных и перспективных видов вооружений, а также большинство образцов используемой уже сейчас в войсках военной техники. В целом, они подтвердили свои высокие характеристики. Достойно, справились с поставленными задачами оперативно-тактическая авиация и беспилотные аппараты, а комплексы ПВО С-400 и "Панцирь" совместно с истребительной авиацией обеспечили превосходство наших ВКС в сирийском воздушном пространстве.

Но почивать на лаврах ни военным, и оборонке не придется. Уроки Сирии нужно срочно воплощать в реальную военную продукцию.

- Теперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед, - заявил Путин. - На решение этой задачи направлена принятая недавно государственная программа вооружений до 2027 года. Речь, в том числе, идет об оснащении войск ударными, разведывательными системами вооружения нового поколения. О формировании в ОПК мощного технологического задела, на котором будет строиться армия будущего, мы постоянно с вами говорим.

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